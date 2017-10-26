Gezegen araştırmacıları göreve hazır

Anadolu Üniversitesi Sazova Parkı Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sertifika törenine, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın yanı sıra eğitime katılan öğrenciler ve Mustafa Kemal İlkokulu ile İstiklal Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Sertifika töreninde konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Ben öncelikle Metin hocamıza teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir eğitim oldu. Bana projesini anlattığında çok mutlu olmuştum. Üniversiteleri hep üniversite öğrencileri ve araştırmalarıyla bilirler ama tabi ki üniversitelerin en önemli görevlerinden bir tanesi de genç bilim insanlarını motive etmek, onları yönlendirmek. İnşallah sizler de bir gün bizim bulunduğumuz yerlere geleceksiniz ve bizden daha iyi çalışmalara imzalar atacaksınız. Ülkemizi ve insanlığı daha ilerilere taşıyacaksınız” dedi.

“ÜNİVERSİTE OLARAK TEMEL AMACIMIZ, SİZLERE BİLİMİ VE NE ANLAMA GELDİĞİNİ ÖĞRETEBİLMEK”

Öğrencilerin başarılarından dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Prof. Dr. Gündoğan, “Biliyorsunuz çocuklara hangi mesleği tercih ettikleri sorulduğunda genelde doktor, mühendis, avukat, hakim olmak istediklerini söylerler. Sizler biliminin ne olduğunu ve ne anlama geldiğini öğrendiniz. Bu uzay araştırmaları sadece uzay araştırmacılarının konusu değil. Matematikçilerin, fizikçilerin, kimyacıların, yani ne kadar temel bilim alanı varsa onların da araştırma konusu. Örneğin bir mühendis, mühendis olarak yetişirken temel bilimleri öğreniyor. Üniversite olarak temel amacımız sizlere bilimi ve ne anlama geldiğini öğretebilmek. Bu tür faaliyetler bundan sonra da devam edecek. Ben hepinizi başarılı çalışmalarınızdan dolayı kutluyorum. Umuyorum ki bir gün üniversitemizin de öğrencisi olacaksınız. Ülkemize, milletimize hizmet edeceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum ve ayrı ayrı gözlerinizden öpüyorum” dedi.



“ÜNİVERSİTEMİZ GELECEĞE ŞEKİL VERECEK OLAN GENÇ BEYİNLERİ AĞIRLADI”

Eğitim sürecinde öğrencilerle yapılan teorik ve uygulamalı çalışmaları tanıtan modülün eğitimcisi Anadolu Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin Altan şöyle konuştu:

“Üniversitelerin araştırma yapmak, eğitim ve bilim-toplum etkileşimi olmak üzere temel üç görevi var. Biz eğitim ve bilim-toplum etkileşimi üzerine çalışmalarımızı yaptık. Geleceğin bilim insanlarına fikir edinmeleri için bir platform oluşturmaya çalıştık. Yeni kurduğumuz Yunus Emre Gözlemevi’nin ilk çalışma örneklerini genç arkadaşlarımıza vermek istedik. Çocuklarımızla birlikte eğitim laboratuvarlarında çalışmalarımızı yaptık ve geleceğe dönük planlarımızı gerçekleştirdik. Özellikle gökyüzüne yönelik bazı çalışmalar gerçekleştirdik ama bunun arka planında çok farklı bir platform vardı. Amacımız farklı meslek dalları hakkında da bilgi vermekti. Örneğin şu anda 'Merak' isminde robot, Amerikalılar tarafından Mars’a indirildi ve orada ne olduğu inceleniyor. Aynı zamanda bu 'Merak' adındaki robotun bilime katkıları araştırılıyor. Bu yaşanan gelişmelerden birçok bilim insanın haberi yok. Birçoğu da internetten okuyarak öğreniyor. Biz istedik ki çocuklarımızla bunları deneyimleyelim. Yunus Emre Gözlemevi’nin içerisine Mars kabini kurduk. Bu kabinin içerisinde yer alan robotu da kendimiz tasarladık. Bu çalışmalarımızla çocuklarımızın bu aşamada dünyada neler oluyor, neler yapılıyor görsünler ve deneyimlesinler istedik. Çocuklarımız çalışmalarımızla birlikte fiziğin tüm prensiplerini içeren bilgiler edindi. Eğitimlerimizde öğrencilerimiz, neredeyse lisansüstü eğitim alan öğrencilerin sorduğu soruları sordular. Çocuklarımızın merakla soru sormasından çok memnun kaldım ve ben de onlarla birlikte yeni şeyler öğrendim. Bu çalışmalarımız için bize zemin hazırlayan Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Eğer projelerimizde rektörümüzün desteğini alamasaydık bu zeki çocukları, geleceğin bilim insanlarını buraya davet etmiş olamayacaktık."

Tören, eğitime katılan 150 öğrenciye sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi.