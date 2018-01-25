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    ‘Geveze Berber’e ‘sus’ davası

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    25.01.2018 - 21:26 | Son Güncelleme:

    TİYATROYU bir meslek olarak gören insanları yetiştirmek amacıyla iki yıl önce kurulan Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı’na, telif hakları yasasını çiğnedikleri iddiasıyla bir yıldır sahneye koydukları ‘Geveze Berber’ adlı oyunu bir daha oynamamaları için dava açıldı.

    Tanzimat dönemi tiyatro ve mizah sanatının önemli temsilcilerinden Direktör Ali Bey’in yazdığı ‘Geveze Berber’i günümüz Türkçesine uyarlayan Turhan Yılmaz Öğüt ile Aziz Çoban’ın, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne Baht Yapım Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri adına açtıkları davanın dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Geveze Berber adlı oyunun telif hakkını elinde bulunduran Baht Yapım şirketi yaptığı araştırmada oyunun Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı’na bağlı bir grup tarafından Ekim 2017 ile Ocak 2018 tarihleri arasında Zeytinburnu, Fatih, Eyüpsultan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kağıthane, Ümraniye, Pendik ve Bağcılar Belediyesi’nde ‘Pürtelaş’ ve ‘Geveze Berber’ adıyla oynandığı tespit edildi. Davalı vakıf, müvekkillerimin haklarını ihlal etmek suretiyle belediyelerden kazanç elde etmektedir. Müvekkillerimin ihlal edilen maddi ve manevi tazminat haklarını saklı tutuyoruz. Bundan sonra davalının icra edeceği bu oyunun her ne suretle olursa olsun ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasını istiyoruz. Ayrıca bu olayla ilgili savcılığa da başvuruda bulunulacaktır.” 

    Etiketler: gazetehaberleri
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