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    Haberler >Eğitim>GESS Turkey 2017 başladı

    GESS Turkey 2017 başladı

    AA
    19.10.2017 - 15:33 | Son Güncelleme:

    MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle düzenlenen, Küresel Eğitim Malzemeleri ve Çözümleri Konferansı (GESS Turkey), eğitim sektörünün yeni ürün ve teknolojilerini ziyaretçileriyle buluşturdu.

    Eğitim alanındaki yerel ve global firmaların en yeni ürünlerini sergilediği, uluslararası isimlerce, eğitim çalışanlarının yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak sunumların yapıldığı ve uygulamalı atölye çalışmalarıyla tüm dünyadan eğitimcilerin bir araya geldiği GESS Fuar ve Konferansları serisi, Dubai, Endonezya ve Meksika’dan sonra Türkiye'de gerçekleştirildi.

    WOW İstanbul Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknoloji Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, Bakanlık olarak teknolojiye büyük yatırım yaptıklarını anlattı.

    Genel prensiplerinin çocukları zamana uygun bir şekilde yetiştirmek olduğunu anlatan Tırnakçı, "Önümüzdeki dönemde teknoloji daha da hayatın içinde olacak. Teknoloji, dünya ekonomisinde büyük bir paya sahip" dedi.

    Teknolojinin insanları birbirinden uzaklaştıran, etrafına duvarlar ören ve hasta eden yanlarından kaçınmak gerektiğine dikkati çeken Tırnakçı, insanların teknolojiyi, birbirlerine vakit ayıracak şekilde kullanması gerektiğini belirtti.

    Eğitici oyun uygulamaları, siber güvenlik, sosyal medyanın doğru kullanımı, hibrit bilişim sınıfları, dijital yetkinlik, bilgi işlemsel düşünme, mikrodenetleyici kodlama gibi geleceğe yön veren eğitim teknolojilerinin ele alındığı konferansa, öğrenci ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

    Türkiye'de eğitim sektöründe öne çıkan tüm firmalarla eğitimcileri bir araya getirmeyi hedefleyen GESS Turkey, cumartesi gününe kadar devam edecek.

    Etiketler: MEB
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