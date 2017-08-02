GESS Turkey 19-21 Ekim’de

Eğitimcileri bir araya getirecek olan GESS Turkey, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle, Tarsus İFO tarafından F&E Group işbirliğiyle WOW İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenleniyor.

GESS’in global eğitim pazarındaki 11 yıllık deneyimiyle hazırlanan ücretsiz konferanslar kapsamında konuşmacılar arasında; Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu -ISTE- Uluslararası Danışmanı Tony Bradenburg, dünyaca ünlü eğitim kurumlarında ders veren, NLP uygulayıcısı uzman ve eğitimci, konuşmacı ve yazar David Hodgson, JESS Dubai (Jumairah English Speaking School) dijital öğrenme ve inovasyon başkanı Steve Bambury ile Lifeshare kurucusu ve ülkesi Yunanistan Eğitim Bakanlığından ödüllü bir isim olan Xenia Giannaki bulunuyor.

Öğretmenler, okul müdürleri, müdür yardımcıları, eğitim kurumlarının satın alma ve idari işler departman yöneticileri ile okul gruplarının sahipleri tarafından takip edilmesi gereken bir etkinlik olan GESS Turkey’e online kayıt www.gess-turkey.com adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.