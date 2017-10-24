Demircan, “En doğru, en yerinde tedavi yapılmış” dedi. Demircan, Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Baykal’ın sağlık durumu hakkında günlük bilgi aldıklarını ifade eden Demircan, şunları söyledi: “Baykal’ın beyin faaliyetlerinin korunması için uyutulması devam ediyor. Solunumu da destekleniyor. Baykal’ın beyin ödemi geriledi, ağrılı uyarılara cevap vermesi de olumlu bir gelişme. Bu aşamada geriye gidiş yok, olumlu istikamette gelişmeler gözleniyor.”



EN DOĞRU, EN YETKİN TEDAVİ

Deniz Baykal’a yanlış tedavi uygulandığına ilişkin iddiaları da yanıtlayan Demircan, “Sayın Baykal, Türkiye’de en yetkin hekimlerin tedavisi altında. Hekimlerin koyduğu endikasyonu, tedaviyi ancak o camia, hekimler kendi arasında değerlendirebilir ki değerlendirmeler olumlu ve doğru. En doğru, en yerinde tedavi yapılmış ve devam ediyor” dedi.