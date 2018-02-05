Geriye dönük teşvik dönemi

Tasarının 64. maddesine göre, bundan sonra, uygulanmasına son 6 aylık dönemde başlanan prim teşviği, destek ve indirimlerden yararlanma koşullarına sahip olan ancak yararlanmayan işverenler, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvuruda bulunursa, geçmiş dönemler için teşvik alabilecek. Geriye dönük alınabilecek teşvikin üst sınırı 6 ay olacak. İşverenlerin böyle bir durumda bir başka hakkı daha olacak ve yararlandıkları prim teşviki, destek veya indirimi başka teşviklerle değiştirebilecek. Geriye dönük teşvik ve teşviki değiştirme uygulaması için ilk aşamada ise bir aylık geçiş dönemi olacak. Tasarının yasalaşmasından sonra işverenler teşvik talepleri için bir ay içinde dilekçe verecek. İşverenin talebi kabul görürse teşvik ödemesi yapılırken faiz de uygulanacak. Faiz hesaplanırken işverenin başvuru tarihi dikkate alınacak ve ödemeler 3 yıl içinde tamamlanacak. Torba tasarıda, istihdam teşviklerinin kaynağı olarak yine İşsizlik Sigortası Fonu gösterildi. İlave istihdam sağlayan işverenlere 12 ay süreyle teşvik verilmesi, kadın, genç ve engelli istihdamında ise 18 ay destek verilmesi gibi teşvikler, fondan finanse edilecek.