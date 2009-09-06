Gerisi teferruat

Elektrik paramÄ±zÄ±, vergimizi yatÄ±rmak iÃ§in nedense son gÃ¼nÃ¼ bekliyoruz. Ãœstelik Ã¶ÄŸleden sonrasÄ±nÄ±. Hatta saat 4â€™Ã¼.
Sonra stres oluyoruz. Ya cezaya girersek diye. Birde sistemde arÄ±za olursa iyice kÄ±vranÄ±yoruz. Ona buna kÄ±zÄ±yoruz. GiÅŸedeki gÃ¶revliye bir ÅŸeyler yapmasÄ± iÃ§in yalvaran gÃ¶zlerle bakÄ±yoruz.Â
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2008 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±. GÃ¶kmen AvcÄ± yazÄ±yor
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GÃ¶kmen AvcÄ± yazÄ±yor
Ä°lk karÅŸÄ±laÅŸma: Portekiz 2, TÃ¼rkiye 0.
Ä°kinci karÅŸÄ±laÅŸma: Dakika 90+2. Gol Arda. Ä°sviÃ§re 1, TÃ¼rkiye 2. (Birinci kurtuluÅŸ.)
ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ karÅŸÄ±laÅŸma: Dakika 74 TÃ¼rkiye 0, Ã‡ek Cumhuriyeti 2. Dakika 87, durum 2-2.ÂVe 89. dakikadaki golle sonucu 3-2â€™ye getiriyoruz ve gruptan Ã§Ä±kabiliyoruz. (Ä°kinci kurtuluÅŸ.)
Ã‡eyrek finalde rakip HÄ±rvatistan. 119. dakikada yÄ±kÄ±lÄ±yoruz ama, 120+2â€™deki Semihin golÃ¼ sayesinde penaltÄ±lara gÃ¶tÃ¼rÃ¼yoruz Ã¼mitlerimizi. SonuÃ§ yarÄ± finaldeyiz. (ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ kurtuluÅŸ.)
Rakip Almanya. Dakika 79 Almanya 2, TÃ¼rkiye 1. Daha vakit var. NasÄ±lsa iÅŸlerimizi sonlara bÄ±rakmayÄ± seviyoruz ve bir ÅŸekilde hallediyoruz. 86. dakikada dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerimiz gerÃ§ekleÅŸiyor.
Tamam artÄ±k ritÃ¼elleri yerine getirdik, artÄ±k finaldeyiz, derken.
Sistem kilitleniyor. Dakika 90. Gol Lahm. Almanya 3, TÃ¼rkiye 2.
Buraya kadarmÄ±ÅŸ deyip, kaderimize serzeniÅŸte bulunuyoruz. (SuÃ§ bizde deÄŸil ki, Sistemde.)
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Yeni tur, yeni ÅŸans diyerek baÅŸlanÄ±lan GÃ¼ney Afrika yolculuÄŸunda yine iÅŸimizi sonlara bÄ±rakmayÄ± becerdik. NasÄ±l mÄ± yapÄ±yoruz? NasÄ±l mÄ± oluyor?Â Oluyor iÅŸte.
Oynanan yedinci karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n sonunda gruptan Ã§Ä±kmak iÃ§in tek rakibimizin Bosna Hersek olduÄŸunu anladÄ±k. 4 puan Ã¶nÃ¼mÃ¼zde. 3 maÃ§ kaldÄ±.
Hepimizin bildiÄŸi ÅŸey, 9 puan toplasak bile, bize yetmiyor.
O zaman Bosna Hersek takÄ±mÄ±ndan puan alacak bir takÄ±ma ihtiyaÃ§ var.
Ya Estonya, ya da Ä°spanya. Ya da Bosna Hersek puan kaybedecek.
Bizi bu duruma getiren ekip, futbolcular, federasyon, medya, taraftar, hepsi yerli yerinde.
O iyiydi, bu sÃ¼perdi, ÅŸurasÄ± kÃ¶tÃ¼ydÃ¼ demeye gerek yok.
Yani sÃ¶ze Ã§ok fazla gerek kalmadÄ±. Mevzubahis Åžampiyonaya KatÄ±lmaksa, Gerisi Teferruat.
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Estonya ve Ä°spanyaâ€™nÄ±n puan almasÄ±nÄ± beklemektense, Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ oynayacaÄŸÄ±mÄ±z karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Ã§ok farklÄ± kazanarak, adamlarÄ±n psikolojisini bozmamÄ±z ve bu psikoloji ile Bosna Hersekâ€™in puan kaybetmesini saÄŸlamamÄ±z gerekir.
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