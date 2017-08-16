Gerilimden iki ülke de zarar görüyor

İŞADAMI Kemal Şahin ile görüşen KRV Başbakanı Armin Laschet, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Laschet, “İç politik durum nasıl olursa olsun, Türkiye, Almanya için önemli. İlişkilerin düzelmesi için elimden geleni yapmak istiyorum” dedi.

KRV’de çok sayıda Türkiye kökenlinin yaşadığını hatırlatan Laschet, bunların hem KRV’ye hem de Türkiye’ye bağlı olduklarını söyledi. Türkiye’deki gerginliğin, burada yaşayan Türkler arasında da sorunlara yol açtığını belirten Laschet, bunun giderilmesi için de çaba harcamak arzusunda olduğunu vurguladı. Laschet, KRV olarak ağırlıklı olarak ekonomik alanda Türkiye işbirliğine devam ederek, gerginliğin azalmasına katkıda bulunmak istediklerini vurguladı.

ANKARA’DAKİ TOPLANTIYA KEMAL ŞAHİN DE KATILDI

Başbakan Binali Yıldırım’ın Alman işadamlarıyla yaptığı toplantıya katılanlardan biri olan Kemal Şahin de Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin yumuşaması gerektiğini söyledi. Almanya’da 3 milyonun üzerinde Türkiye kökenlinin bulunduğunu, bunların bir milyonunun KRV’de yaşadığını hatırlatan Şahin, bu gerginliğin her iki ülkenin de zararına olacağını söyledi.