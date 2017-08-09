Gerilim tırmanıyor! Trump resmen tehdit etti

Öte yandan, K. Kore’nin BM’nin 1 milyar dolarlık yaptırım kararı üzerine ABD’yi ‘kendinizi güvende hissetmeyin’ diye tehdit etmesine Başkan Trump’tan yanıt geldi. Trump, “K. Kore için en iyisi ABD’yi hiç tehdit etmemek, aksi halde dünyanın hiç görmediği ateş ve gazapla karşılaşacaklar” ifadesini kullandı.

KUZEY KORE'DEN YANIT GECİKMEDİ



ABD Başkanı Donald Trump'In Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin devam etmesi durumunda ABD'nin 'ateş ve öfkeyle' yanıt vereceğini söylemesinin ardından, Pyongyang'dan 'ABD'nin Guam açıklarına füze saldırısı hazırlığı içerisindeyiz' açıklaması geldi. Reuters haber ajansına göre, Kuzey Kore'nin tehdidinin ardından Guam'da güvenlik katmanları 'sağlamlaştırıldı.'



Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Pasifik Okyanusu'ndaki ABD toprak parçası olan Guam Adası açıklarına orta-uzun menzilli füzelerin fırlatılması için yeni bir planın hazırlandığını ifade etti.

Kuzey Kore'nin Guam açıklarına fırlatmayı hedeflediği füzelerin Hwasong -12 model olduğu de ifade edildi.

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