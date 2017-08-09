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    Gerilim tırmanıyor! Trump resmen tehdit etti

    Hürriyet Haber
    09 Ağustos 2017 - 08:55Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 09:13

    ABD-Kuzey Kore gerilimi tırmanırken, Amerikan Washington Post gazetesi Pyongyang’ın uzun menzilli kıtalar arası füzelere yerleştirilebilecek minyatürleştirilmiş nükleer savaş başlığı ürettiğini yazdı. Gazete haberini Savunma İstihbarat Örgütü’nün geçen ay tamamladığı gizli rapora dayandırdı. Bu gelişmeyle K. Kore’nin tam anlamıyla bir nükleer güç olma yolunda önemli bir eşiği aştığı ifade ediliyor.

    Öte yandan, K. Kore’nin BM’nin 1 milyar dolarlık yaptırım kararı üzerine ABD’yi ‘kendinizi güvende hissetmeyin’ diye tehdit etmesine Başkan Trump’tan yanıt geldi. Trump, “K. Kore için en iyisi ABD’yi hiç tehdit etmemek, aksi halde dünyanın hiç görmediği ateş ve gazapla karşılaşacaklar” ifadesini kullandı.

    KUZEY KORE'DEN YANIT GECİKMEDİ

    ABD Başkanı Donald Trump'In Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin devam etmesi durumunda ABD'nin 'ateş ve öfkeyle' yanıt vereceğini söylemesinin ardından, Pyongyang'dan 'ABD'nin Guam açıklarına füze saldırısı hazırlığı içerisindeyiz' açıklaması geldi. Reuters haber ajansına göre, Kuzey Kore'nin tehdidinin ardından Guam'da güvenlik katmanları 'sağlamlaştırıldı.'

    Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Pasifik Okyanusu'ndaki ABD toprak parçası olan Guam Adası açıklarına orta-uzun menzilli füzelerin fırlatılması için yeni bir planın hazırlandığını ifade etti.

    Kuzey Kore'nin Guam açıklarına fırlatmayı hedeflediği füzelerin Hwasong -12 model olduğu de ifade edildi.

     

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    Etiketler: son dakika , trump , abd , kuzey kore , gerilim , füze , kıtalararası füze , haber , haberler
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