‘Gerileme başladıysa sebebi yanlışlarımız’

CİDDİ METAL YORGUNLUĞU VAR

“2019 seçimleri bizim için kritik bir öneme sahip. Biliyorum yandınız, piştiniz ama biliyorsunuz yandım, piştim ama oldum. 30 Mart 2014, 10 Ağustos 2014, 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 seçimleri, 15 Temmuz darbesi sonrası gelişmeler ve 16 Nisan halkoylaması bize çok net mesajlar vermiştir. Şayet birlikte yaşadığımız bu seçimlerden gereken dersleri çıkarmazsak 2019’da işimiz gerçekten çok zor demektir. Son 3-4 yıldır yaşadığımız yoğun mücadele döneminin teşkilatlarımız bünyesinde ciddi bir metal yorgunluğuna maalesef ben de şahit oluyorum. Bu sadece şahsımın değil aynı zamanda milletimizin de tespitidir. Gurur, kibir bize yakışmaz. Gurur, kibir Allah’a aittir. Biz mütevazı olacağız. Yoksa bu makamların bize vermiş olduğu zenginlik hiçbir işe yaramaz. Makamı güçlü kılmaktır aslolan, makamdan güç almak değil. Eğer makamdan güç alarak yoluna yürümeyi düşünüyorsan geldiğin gibi bu millet seni göndermesini bilir. Eğer bu kubbede hoş bir seda bırakırsan ondan sonra seni hayırla yad ederler. Bizim onu yapmamız lazım. 16 senedir bu işi buralara getirmişsek rabbimin lütfu bunu yaptığımız içindir. Ama son zamanlarda da gerileme başladıysa bunun sebebi bazı maalesef yaptığımız yanlışlardır.

CHP TABANI DA RAHATSIZ

Ana muhalefetin başındaki zat Türkiye düşmanlarının ağzıyla konuşarak adeta ülkesine karşı savaş açmış durumdadır. (15 Temmuz gecesi) Belediye başkanının evde oradan izliyor. Sonra açıklamalar yapıyor ‘Cumhurbaşkanı geleceğini söylese ben oradan ayrılmazdım’ diyor. Bu insan dağıtmış, sıyırmış. Gözlerin senin görme engelli mi ya? 10 binler havalimanında onları görmedin mi? Eline diline dursun ya. Ankara’dan İstanbul’a yürüdün 29 gün. Seni tüm polislerimizle koruyan kim? Oraya ulaştıran kim? Yürüdün de ne oldu, geldin vs. Şimdi Çanakkale’de demokrasi toplantısı yapacakmış. Arkadaşlar da zannediyorum 2-3 gün kendilerine müsaade ederler, orada ne yapacaksan yap. CHP tabanının önemli bir bölümünün de bu durumdan çok ciddi rahatsızlık duyduğunu tahmin ediyorum.”

YÜZDE 51.4 AK PARTİ YÜZDE 48.6 CHP OYU DEĞİL

“16 Nisan’da alınan yüzde 51.4 oy AK Parti oyu değildir. Bunu bir defa böyle bileceğiz. Ama aynı şekilde hayırcıların aldığı yüzde 48.6 oy da sadece CHP’nin oyu değildir. Şimdi onlar ne yapıyor? Zannediyorlar ki ‘Bu oy bizim.’ Değil. Onlara en güzel cevabı inşallah 2019’un martında vereceğiz. 2019 seçimleri öncesinde teşkilatlarımızdan başlayarak partimizde ciddi bir yenilenmeyi, ciddi bir değişimi hayata geçirmekte kararlıyız.”