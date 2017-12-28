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Geri sayım başladı

Hürriyet Haber
28.12.2017 - 23:02 | Son Güncelleme:

İNSAY apı’nın Elit Yapı ortaklığı ile hayata geçirdiği Ankara’daki lüks konut projesi ‘Elit Manzara Beytepe’de geri sayım başladı.

2018 yılının haziran ayında teslim edilmesi planlanan projeden ev almak isteyenler için, sınırlı sayıdaki dairelerin satışı uygun ödeme koşullarıyla devam ediyor. Beytepe’de 13 bin 750 metrekare arazi ve 37 bin 500 metrekare inşaat alanı üzerinde yükselen ‘Elit Manzara Beytepe, 23 farklı daire tipi ve toplam 119 konuttan oluşuyor.

2+1, 3+1, 4+1, 4,5+1, 5+1 ve 6+2 olmak üzere alternatifler sunan projede metrekare fiyatları 5 bin 500 TL’den başlıyor. Elit Manzara Beytepe projesinde daire fiyatları ise 710 bin TL’ den başlıyor. Projenin sosyal donatıları arasında fitness merkezi, sauna, Fin hamamı, dans stüdyosu, açık basketbol sahası, açık oyun parkı, yürüyüş yolu, masa tenisi, aerobik ve yoga salonları, vadi manzaralı kafe, elektrikli araç istasyonu da yer alıyor. 7/24 görüntülü güvenliğin bulunduğu projede, toplantı salonu, projeksiyon ve sunum video salonu, play station 4 odası, bilardo masası, kütüphane gibi donatılar da farklı seçenekler sunuyor. Sahip olduğu lokasyonla da dikkat çeken ‘Elit Manzara’, Hasattepe Üniversitesi’ne 4.5, Park Caddesi’ne 5.2, Güven Hastanesi’ne 5.9, Bilkent Üniversitesi’ne 6.5, Gordion AVM’ye 6.5, Eskişehir Yolu’na 8.6 ve Panora AVM’ye ise 13 kilometre mesafede konumlanıyor.

Etiketler: ANKARA , konut projesi , gazetehaberleri
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