Geri sayım

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    Umut ERDEM/ANKARA
    15.10.2017 - 21:46 | Son Güncelleme:

    MHP’den ihraç edilen ve çalışma arkadaşlarıyla yeni parti kurma hazırlıklarına hız veren Meral Akşener, kamuoyu önüne çıkmak için geri sayıma başladı. Akşener, 25 Ekim’de yeni partinin adı, logosu, kurucular kurulu, genel idare kurulu ve başkanlık divanı üyelerini açıklayacak. Yeni partinin vurgusunun ise milliyetçilik yerine vatanseverlik üzerine olacağı kaydedildi.

    KULİSLERDE YAVAŞ İSMİ

    Akşener, yeni partiyle ilgili detayları Ankara Nâzım Hikmet Kongre Salonu’nda açıklayacak. Akşener ve ekibinin yaptırdığı çalışmalarda yeni partiyi oransal olarak en fazla MHP tabanının, sayısal olarak ise en fazla AKP tabanının destekleyeceği iddia ediliyor. Yeni partiyi çoğunlukla büyükşehirlerdeki seçmenlerin desteklediği de ileri sürülüyor. Partinin tüzük hazırlıkları da tamamlandı. Tüzükte milletvekili adaylarının önseçimle belirlenmesi yönünde bir madde hazırlandığı da kaydedildi.

    Yerel seçimlerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce yapılması durumunda ise Meral Akşener, öncelikle belediye başkan adayları üzerinde çalışacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki yerel seçimlerde CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Mansur Yavaş için yeşil ışık yaksa da Akşener’in de “Ankara için Yavaş’a adaylık teklif edebileceği” kulislerde konuşuluyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , Meral Akşener
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