Geri geri gelirken oğlunu ezdi

AVUSTURYA’dan memleketi Kulu’ya tatile giden N.P. (42), G 2615 TX plakalı otomobiliyle evlerinin bahçesinde geri manevra yaparken 1.5 yaşındaki oğlu M.P.’yi fark edemeyerek ezdi. Kazadan sonra yakınlarının da müdahalesiyle aracını durduran baba, ağır yaralanan çocuklarını çağırdıkları ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Küçük çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuklarının ölüm haberinin ardından M.P.’nin anne ve babası sinir krizi geçirdi. Hastanede fenalaşan anne ve babaya, sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Küçük çocuğun cenazesi Kulu’da toprağa verilecek.