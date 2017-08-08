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    Geri geri gelirken oğlunu ezdi

    İHA
    08 Ağustos 2017 - 11:14Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 11:14

    Konya’nın Kulu ilçesinde 1.5 yaşındaki çocuk, geri manevra yapan babasının kullandığı otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

    AVUSTURYA’dan memleketi Kulu’ya tatile giden N.P. (42), G 2615 TX plakalı otomobiliyle evlerinin bahçesinde geri manevra yaparken 1.5 yaşındaki oğlu M.P.’yi fark edemeyerek ezdi. Kazadan sonra yakınlarının da müdahalesiyle aracını durduran baba, ağır yaralanan çocuklarını çağırdıkları ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Küçük çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
    Çocuklarının ölüm haberinin ardından M.P.’nin anne ve babası sinir krizi geçirdi. Hastanede fenalaşan anne ve babaya, sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Küçük çocuğun cenazesi Kulu’da toprağa verilecek.

    Etiketler: Konya , kulu , gurbetçi , oğlunu ezdi
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