ALMANYA’nın Thüringen Eyaleti’nde 35 bin nüfuslu Mühlhausen kentinde yaşayan dört çocuklu Adnan ve Fatma Erdoğan çifti, seyahatten bir hafta önce satın aldıkları Mercedes marka panelvanla Türkiye’ye tatile gitti. Türkiye’ye giderken daha önce hep uçağı tercih eden aile, bu kez karayolunu seçmişti.

Çünkü Erdoğan ailesi biraz para biriktirince, yaşadıkları kentte bir daire almak istemişti. Paraları yetmediği için bankaya kredi başvurusunda bulunmuşlardı. Ancak banka kredi vermemişti. Onlar da memleketleri Gaziantep’te bir daire satın almışlardı. İşte bu daireye mobilya götürmek için karayolunu tercih ettiler.

BEYAZ GÜLLER BIRAKTILAR

Dostları ve komşuları, Erdoğan ailesinin Mühlhausen’deki evlerinin kapısına beyaz güller bıraktı... Bir beyaz gülle, Almanca “Geri gelmenizi kalpten isterdik” ifadesinin yer aldığı temsili çelengi kapıya yapıştırdılar. Kazada ölen Melisa, Müslüm ve Yusuf’un arkadaşları da kendi çizdikleri resmi kapıya astı, üzerlerine de Erdoğan ailesinin isimlerini yazdı.

YENİ EVDE BAYRAM

Aldıkları eşyalarla Gaziantep’e giden aile, Ramazan Bayramı’nı yeni dairelerinde geçirdi. Tatil sona erince de Fatma ve Adnan Erdoğan çifti, çocukları Melisa (10), Müslüm (8), Yusuf (6) ve 6 aylık bebekleri Yakub birlikte Almanya’ya gelmek için yola çıktı. Adnan Erdoğan’ın (40) Almanya’da aynı şehirde yaşadığı kuzeni Halil Demir de kendi aracıyla onlara eşlik ediyordu. Halil Demir önde, onlar arkadan takip ediyorlardı.

BİSTRO GAZİANTEP ÇİÇEK BAHÇESİ GİBİ

Burası Adnan Erdoğan’ın Kaufland’da işlettiği Bistro Gaziantep... Felaketi duyanlar burayı ziyaret ediyor. Erdoğan kardeşlerin arkadaşları da onların anısına masaların üzerine oyuncaklar bırakmış.

KUZENİNİ SIYIRDI

Ancak Erdoğan ailesi, 3 Ağustos gecesi Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kendilerine çarpan TIR’ın kurbanı oldu. Karşı yönden gelen TIR, sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybedince bariyerleri aşıp Halil Demir’in aracını hafif sıyırdı ve arkadan gelen Adnan Erdoğan’ın kullandığı Mercedes minibüse önden çarptı. Kuzen Halil Demir hemen aracını sola çekip yardıma koştu.

“MÜSLÜM SENİ ÇOK ÖZLÜYORUZ”

8 yaşındaki Müslüm, miniklerin takımında oynuyordu. Gelecekte yıldız olabilir gözüyle bakılıyordu. Bistro Gaziantep’e asılan takımın bir fotoğrafında Müslüm için “Müslüm seni özlüyoruz” notu yazılmış.

YAKUB KOLLARINDA ÖLDÜ

Halil Demir olay yerine gittiğinde Fatma Erdoğan (35) yaşıyordu. Ama birkaç saniye sonra öldü. Altı aylık bebek Yakub’un ağzında cam parçaları vardı. Halil Demir, nefes alması için Yakub bebeğin ağzından cam parçalarını çıkardı. Ama onu hayatta tutamadı. Yakub, Halil Demir’in kollarında can verdi. Baba Adnan Erdoğan ve diğer üç çocuğu ise kaza anında hayatını kaybetmişlerdi.

ŞEHRİ ACIYA BOĞDU

Bir aileyi yok eden feci kazanın yol açtığı derin acı, Erdoğan ailesinin yaşadığı Mühlhausen kentinde de kendini hissettirdi. Tanıdıkları, dostları, çocukların arkadaşları onlar için gözyaşı döktü.

Kara haberi duyanlar Erdoğan ailesinin evlerinin kapısına, Adnan Erdoğan’ın alışveriş merkezi Kaufland’da işlettiği ‘Bistro Gaziantep’e çiçekler bıraktı, üzüntülerini, özlemlerini dile getiren notlar yazdı.