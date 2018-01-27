Geri dönüşümle 7 bin öğrenciye burs

Sarıyer Belediyesi geri dönüşümden elde ettiği gelirle bu yıl da çocukların yüzünü güldürdü. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 2017-2018 eğitim öğretim yılı yardımları kapsamında, burs almaya hak kazanan 7 bin 500 öğrenciye banka kartları dağıtıldı. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende konuşan Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem, her yıl öğrencilere burs verildiğini hatırlatarak şöyle dedi:

“Eğitimin her alanında velilere ve öğrencilere destek vermek önemli. Derdimiz çocukların daha iyi eğitim alması, eğitimcilerimizin ise bu fiziki şartlarla uğraşmayıp kaliteli eğitim vermesi. Sevgili velilerimizi, belediyemizin çocuklara yönelik verdiği hizmetlerden daha fazla yararlanmaya davet ediyorum.”