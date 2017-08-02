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    Geri döndüler, generalliğe terfi ettiler

    DHA
    02 Ağustos 2017 - 20:12Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 20:33

    15 Temmuz darbe girişimi sonrasında pilot açığını kapatmak için havayollarından ayrılıp Hava Kuvvetlerine dönen iki albay, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla general oldu. Bugün açıklanan listede geçen yıl dönüş yapan Kurmay Pilot Albay Yaşar Kadıoğlu ile Kurmay Pilot Albay Fidan Yüksel tuğgeneralliğe terfi etti.

    FETÖ ile mücadele ederken görevleri sırasında haklarında terör örgütü tarafından karalama kampanyası yapılan Albay Kadıoğlu ve Albay Yüksel, generalliğe terfi edemeyince 2015’te istifa ederek havayollarına geçmişti.

    15 Temmuzun ardından yapılan FETÖ temizliğinde, Hava Kuvvetlerinden başta pilot olmak üzere çok sayıda subayın atılması üzerine Milli Savunma Bakanlığı, havayollarında görev yapan pilotlara geri dön çağrısında bulundu. Bu çağrıya ilk etapta 12 pilot cevap vererek geçen yıl kasım ayında rütbelerini tekrar takmıştı. Kadıoğlu ve Yüksel geri dönen ilk ekipte yer almıştı.

    CASUSLUK DAVASINDAN TUTUKLANMIŞTI

    Generalliğe terfi edenler arasında ilk sırada bulunan Hava Pilot Kurmay Albay Oğuz Okuyucu ise hakkında açılan Casusluk Davası sonrasında tutuklanmıştı. Beraat ederek görevine dönen Albay Okuyucu, ilk sıradan general oldu. Dava sırasında Oğuz Okuyucu kurmay yarbay rütbesindeydi.

     

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    Etiketler: pilot , general , yaş , fetö
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