Gerginlik kültürü de vuruyor

TÜRKİYE ile Almanya arasında yaşanan gerginlik iki ülkenin ortak kültürel ve sanatsal etkinliklerini de olumsuz yönde etkilemeye başladı. Almanya’nın daha önce üzerinde mutabık kalınmış ve duyurusu yapılmış bazı sanatsal faaliyetleri ertelemeyi gündemine aldığı öğrenildi.

‘ACTOPOLİS’ ERTELENDİ

Almanya’nın dünyaca ünlü kültür kurumu Goethe Enstitüsü, başkent Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 1-7 Ekim tarihleri arasında ‘Actopolis’ isimli sanatsal kent projesini, iki ülke arasında yaşanan gerginlik nedeniyle erteledi. Goethe Enstitüsü’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre ‘Actopolis’ etkinliği Almanya’nın Oberhausen kenti ile aralarında Ankara’nın da bulunduğu Güneydoğu Avrupa’daki altı şehirden sanatçı, şehir planlamacısı, aktivist ve küratörü sanatsal kent projeleri geliştirmek üzere bir araya getiriyor.

TÜRK SANATÇILAR

Ertelenen etkinlikte Ahmet Öğüt, Eda Soyal, Pelin Tan, Alper Şen, Sevgi Ortaç, Seçkin Aydın, Özge Çelik-

aslan gibi Türk sanatçıların proje ve çalışmaları da yer alıyor. Projede Ankara dışında Atina, Zagreb, Bükreş, Saraybosna ve Belgrad da bulunuyor. Kulislerde Almanya’nın, ‘Actopolis’ etkinliği dışında daha başka ortak projeleri de askıya almayı planladığı konuşuluyor.

GÜVENLİK ENDİŞESİ DE VAR

Alman Goethe Enstitüsü’nün destek verdiği projenin hangi tarihe ertelendiği ise netleşmiş değil. Ertelemenin sadece iki ülke arasındaki gerginlikten değil, güvenlik endişesinden de kaynaklandığı öne sürülüyor.