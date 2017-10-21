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    Gergin karşılaşma! Gökçek de orada

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 14:32 | Son Güncelleme:

    İstifa haberleriyle gündemden düşmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasını izlerken görüntülendi. Gergin olan Gökçek'in bol bol çay içtiği dikkatlerden kaçmadı.

    Süper Lig’in 9. haftasında Osmanlıspor ile Kardemir Karabükspor, Osmanlı Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmayı istifa haberleriyle gündemden düşmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de izliyor. Karşılaşmayı büyük bir dikkatle takip eden Gökçek'in gergin olduğu görüldü. Aynı zamanda Osmanlıspor'un Onursal Başkanı da olan Gökçek'in, takımın gidişatından da memnun olmadığı belirtildi.   Osmanlıspor, TFF Süper Lig İlhan Cavcav Sezonundan kötü bir başlangıç yaptı ve ligin son sırasında yer alıyor.

     

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