Gergin karşılaşma! Gökçek de orada

Süper Lig’in 9. haftasında Osmanlıspor ile Kardemir Karabükspor, Osmanlı Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmayı istifa haberleriyle gündemden düşmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de izliyor. Karşılaşmayı büyük bir dikkatle takip eden Gökçek'in gergin olduğu görüldü. Aynı zamanda Osmanlıspor'un Onursal Başkanı da olan Gökçek'in, takımın gidişatından da memnun olmadığı belirtildi. Osmanlıspor, TFF Süper Lig İlhan Cavcav Sezonundan kötü bir başlangıç yaptı ve ligin son sırasında yer alıyor.

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