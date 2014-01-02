Gereğinden çok mu yiyorsunuz?

Obur, iyi şeyler çağrıştırmayan bir sıfat olduğundan, kimse tarafından kabul edilmek istemez.

Peki “obur” ne demek?

Dil Derneği’nin internet sözlüğünde şöyle yazıyor: Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen kimse. Tanımın ikinci kısmı “doymak bilmeyen kimse”, bazılarımızın içini rahatlatsa bile, bence esas önemlisi tanımın virgüle kadar olan kısmı; yani, “gereğinden çok yemek yiyen”. Çünkü pek çoğumuz doysak bile yemeye devam ediyoruz ve bu da yemek yeme potansiyelimizi gittikçe artırıyor.

Ünlü şair Yahya Kemal Beyatlı’nın da obur biri olduğunu biliyor muydunuz? Mina Urgan, “Bir Dinozorun Anıları” adlı kitabında Yahya Kemal’le ilgili şu bilgiyi veriyor: “Bizim Büyükada’daki evde aylarca, daha doğrusu yıllarca konuk kalmıştı. Biraz kilo vermesi için annem ona özel rejim yemekleri hazırlardı. Yahya Kemal hem onları hem de sofradaki yemekleri yerdi.”

Sevdiğimiz insanların da bizim gibi olduğunu öğrendiğimizde içimiz rahatlar, biliyorum.

Ama hani “Yahya Kemal de obur biriymiş” deyip sakın gereğinden çok yemek yemeye devam etmeyin olur mu?

HİNT USULÜ TAVUK SALATASI

Tavuk etlerini temiz bir buzdolabı poşetine koyup et döveceği ya da çekiç yardımıyla bisküvi kalınlığına gelecek şekilde dövün. (Bu işlemi kasabınıza da yaptırabilirsiniz.)

Dövdüğünüz etleri kesme tahtası üzerinde parmak inceliğinde olacak şekilde dilimleyip derin bir kaba koyun.

Marine sosu hazırlamak için tuz, karabiber, tarçın, kişniş, kimyon, pul biber, yenibahar ve köriyi başka bir kâsede karıştırıp üzerine yoğurdu ekleyin ve çatal yardımıyla iyice çırpın.

Bu sosu tavuk etlerinin üzerinde gezdirip elinizle karıştırın. Üzerini kapatıp buzdolabında bir saat kadar bekletin.

Diğer taraftan, rokayı yıkayıp süzdükten sonra derin bir salata tabağına koyun. Üzerine şeritler halinde dilimlediğiniz konserve köz kırmızı biberi yerleştirin.

2 yemek kaşığı zeytinyağı derin bir wok tavasında ya da geniş bir tavada kızdırın. Ocağın altını iyice açıp sarımsağı ve tavuk etini tavaya aktarın. Tavuk etlerini yüksek ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 5-7 dakika kadar kızartın. Henüz sıcakken salatanın üzerine ekleyin.

Salatanın sosunu hazırlamak için limon suyu, tuz ve zeytinyağını bir kâsede çırpıp salatanın üzerine aktarın. Ilık olarak servise sunun.

Not: İsterseniz, taze kişniş yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.

Malzeme listesi

- 2 adet tavuk göğüs eti

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 diş dövülmüş sarmısak

- 4-5 adet közlenmiş kırmızı uzun biber (Konserve de kullanabilirsiniz.)

- 1 demet roka

Marine sosu için;

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

- 1 çay kaşığı toz tarçın, toz kişniş

- 1 çay kaşığı kimyon, kırmızı pul biber

- 1 çay kaşığı yenibahar

- 2 çay kaşığı toz köri

- Yarım su bardağı yoğurt

Salatanın sosu için;

- Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı

- 1 adet limonun suyu

- 1 çay kaşığı tuz