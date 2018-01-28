Gerçekten sıkılmış

ELEKTRİKLİ otomobil markası Tesla, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX gibi şirketlerle adını “çılgın iş insanı” olarak duyuran Elon Musk, bu kez çok farklı bir ürünle tüketicilerin karşısına çıktı. Trafik sorununu çözmek için yer altına kazılan tünellerden araçların gitmesi için ‘The Boring (canı sıkılan) Company’ adında bir şirket kuran Musk, tüm takipçilerini hayrete düşüren bir ürünü satışa sundu. The Boring Company ile uzun süredir şapka satışı yapan Musk, geçen hafta 50 bin şapka satışını geçtikten sonra alev silahı da satacaklarını açıklamıştı. Musk bu sözünü tutarak, önceki gün alev silahını satışa sundu. The Boring Company imzalı alev silahının satış fiyatı ise 500 dolar olarak belirlendi. Alev silahı için şirketin web sitesinde “Partileri canlandırma garantisi veriyoruz” ve “Dünyanın en güvenli alev silahı” ifadelerine yer verildi. İşin en ilginç boyutu ise alev silahının yanında bir de yangın tüpünün satışa çıkması oldu. 30 dolarlık satış fiyatı bulunan yangın tüpü için “Pahalı bir yangın satın alın” denildi.

2 SAATE BİN ADET SATILDI

Alev silahını kendisi de deneyen ve bu deneyimlerini Instagram hesabında paylaştığı videolarla ifade eden Musk, “Alev silahının süper kötü bir fikir olduğunu açık açık söylemek istiyorum. Kesinlikle bu üründen satın almayın. Ancak kullanması oldukça eğlenceli” dedi. Musk’ın bu uyarısına rağmen tüketiciler, The Boring Company imzalı alev silaha hücum etti. Sadece 20 bin adet üretilecek olan silahın ön sipariş rakamlarını Twitter hesabından duyuran Musk, alev silahında 2 saat içinde bin adet, 5 saat içinde ise 2 bin adet satıldığını duyurdu. Elon Musk, alev silahında sonra yaptığı açıklamalarla da eğlenmeye devam etti. Twitter’daki hakkında kısmına ‘Zombie Defender’ (Zombisavar) olarak değiştiren Musk, “Zombi kıyameti olduğunda alev silahı aldığınız için minnettar olacaksınız. Zombi ordusuna karşı savaşırken paranızın karşılığını alacaksınız” dedi. Bu açıklamanın üzerine yaptığı esprinin dozunu arttıran Musk, “Silahın talebini arttırmak için gizlice bir zombi kıyameti yaratacağıma dair söylentiler var. Bu kesinlikle yanlış. Zombi kıyameti yaratabilmek için milyonlarca zombiye ihtiyacınız var. Bu büyüklükte bir fabrikayı nereden bulabilirim” dedi. Bu açıklamalar üzerine sosyal medyanın gündemi Musk’ın alev silahı ve zombiler oldu. Birçok Musk takipçisi The Boring Company’nin adından yola çıkarak çılgın iş insanına “Canı sıkılıyor” yorumunu yaptı.

THE BORING COMPANY NELER YAPIYOR

ELON Musk’ın 2016 yılı sonunda kurduğu The Boring Company, hızlı ulaşım ve trafik sorununu çözmek için yola çıktı. Şirket, otomobillerin içine girebileceği özel tüneller geliştiriyor. Bu tünellerin en büyük özelliği ise içinde otomobilleri saatte 200 kilometre hızla taşıyabilen raylı bir sisteme sahip olması. Sürücüler araçlarını bu raylı sisteme bindiriyor ve araçlarını kullanmadan gidecekleri yere ne yakın çıkış noktasında araçlarını çıkarıyor. Bu projenin ilk olarak Los Angeles Havalimanı ile şehir merkezi arasında kurulması bekleniyor.