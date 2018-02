Gerçekleri gördüm, yeter dedim!

Tophane’nin ara sokaklarında bir loft daire. İstanbullu bir grafik tasarımcının evi, şu ara bazı akşamlar yüksek kahkahaları, şaşırma efektlerini, merakla açılmış gözleri ağırlıyor. Salonun ortasındaki oturma grubuna yerleşen, birbirinin içini dışını bilen bir arkadaş grubu; rutin buluşmalarından birine cep telefonlarıyla ‘riskli’ bir oyuna girişerek hareket katmaya karar veriyor. Onların etrafında seyirciler var, bu tür bir oyun oynamaya kalksa, az sonra birbirine girecek çiftlerden farkı olmayan biz seyirciler.

Evet, bildiniz, şu sıralar Serra Yılmaz’ın yönetmenliğinde, ‘Cebimdeki Yabancı’ adıyla Türkiye versiyonu vizyonda olan, Paolo Genovese’nin yazıp yönettiği İtalyan sinema filmi ‘Perfetti Sconosciuti’ oyuna konu olan. Kerem Pilavcı’nın uyarladığı oyunu, oyun yazarı ve yönetmen Ahmet Sami Özbudak yönetiyor. İsmini, Ajda Pekkan’ın seslendirdiği meşhur ‘Ya Sonra’dan almış. Cep telefonlarının, ilişkilerimize ve hayatlarımıza yaptığı büyük etkiyi kıvrak bir kurguyla anlatan hikâye, ocak başından beri Tophane’deki bu gerçek ev ortamında (Plan Be Loft), son derece doğal bir atmosferde oynanıyor. Halihazırda zaten seyircinin kendini göreceği; en yakınına, kendine bile itiraf etmekte zorlandığı zaaflarını, korkularını, yalanlarını, heveslerini kucağına atan bir hikâyeyken bu; oyunun seyirciyle iç içe, ev ortamında oynanıyor olması tüm etkiyi katlamış. Bir arkadaş toplaşmasına içeriden tanıklık etme hissine, oyuncuların hiç zorlanmadan sergiledikleri doğal halleri de büyük katkı sunuyor. Her biri karakterini sakince geçirmiş sırtına, ilk andan itibaren gerçek bir arkadaş grubuyla olduğumuz hissini yaratmayı başarıyorlar. Kilit karakterlerden Peppe’yi canlandıran Deniz Karaoğlu’nu ise bilahare anmalı; her bir oyununda bambaşka karakterleri, her seferinde farklı bir oyunculuk diliyle anlattığına bir kere daha tanık olduğumuz için.

Metnin, eleştirisi ve komedisi bir yana, en akılda kalıcı yanlarından biri finale giden yol boyu süren küfür dolu erkek dilinin, finalde ortaya dökülenlere verilen tepkilerle nasıl da örtüştüğü oluyor. Hikâye belki de esas olarak; gizlediğimizin hayatlarımızdaki sırlar değil, aslında gün gibi açık olan, kadim, ‘farklı olanı kabul etmeme’ rahatsızlığımız olduğunu anlatıyor...

MUTLUYDUK BELKİ BUGÜNE KADAR

TWOTWO PRODUCTION

◊ Yazan: Paolo Genovese

◊ Uyarlayan: Kerem Pilavcı

◊ Yöneten: Ahmet Sami Özbudak

◊ Oyuncular: Canan Atalay, Başak K. Ertanoğlu, Gökçe Eyüboğlu, Deniz Karaoğlu, Faruk Barman, Fehmi Karaaslan, Giray Altınok

◊ Süre: 95 dak.

◊ Bilet fiyatı: Tam 67 TL, Öğrenci 47 TL.

◊ Ne zaman, nerede: 14 Şubat Çarşamba 20.30’da Plan Be Loft’ta (Tophane)

5 üzerinden 3,5 yıldız