Avrupa Ligiâ€™nin reklam sloganÄ± â€˜DÃ¼ÅŸler Sahnesiâ€™ FenerbahÃ§e iÃ§in â€˜GerÃ§ekler Sahnesiâ€™. KadÄ±kÃ¶yâ€™de kÃ¶tÃ¼ baÅŸlayan dÃ¼ÅŸlerin, bu hafta Moldovaâ€™nÄ±n Transnistriaâ€™sÄ±nda bir kabusa dÃ¶nÃ¼ÅŸmemesi iÃ§in mutlak galibiyet gerekli. Sheriffâ€™in baÅŸka hiÃ§bir Ã¼lke tarafÄ±ndan tanÄ±nmayan bÃ¶lgesinde Fener kendini bu sezon Avrupaâ€™ya kabul ettirmeye Ã§alÄ±ÅŸacak.

SarÄ±lÄ± Lacivertli yedide yedi liderimiz zirveye bu hafta yerleÅŸti. Ligin baÅŸÄ±ndan beri devam eden iki baÅŸlÄ± mÃ¼cadele sezonun sonuna kadar sÃ¼recek ve / veya sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecektir kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n. Yoksa ligimizin seyir zevki vasatÄ±n altÄ±nda seyreden futbolu, iÃ§inden heyecanÄ± da alÄ±rsanÄ±z tatsÄ±z tutsuz birÅŸeye dÃ¶nÃ¼ÅŸecek.

Åžimdiye kadar FenerbahÃ§eâ€™nin oynadÄ±ÄŸÄ± futboldan memnun olmak iÃ§in ya Ã§ok fanatik olmak lazÄ±m, ya da futbolu 90 dakika sonunda tabelada gÃ¶zÃ¼kenden ibaret sanmak. Yine de gel gÃ¶r ki netice haticenin Ã¼zerini ÅŸimdilik Ã¶rtÃ¼yor, lige yapÄ±lan kusursuz puan baÅŸlangÄ±cÄ± bazÄ± krizleri erteliyor. Nitekim Twente maÃ§Ä±nda KadÄ±kÃ¶yâ€™de taraftarÄ±n tepkisi Avrupaâ€™da baÅŸarÄ± isteyenlerin hoÅŸgÃ¶rÃ¼ seviyesinin Ã§ok yÃ¼ksek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶steriyor. Edip Uras yazÄ±yor

FenerbahÃ§eâ€™nin sonuca odaklÄ± futbol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek iyimserlik. FenerbahÃ§e SÃ¼per Ligâ€™de rakiplerinin son dakikalara sÄ±ÄŸdÄ±rdÄ±klarÄ± hatalarÄ±nÄ± Ã§ok iyi deÄŸerlendirdi demek daha doÄŸru. Tek tek hÃ¼cum organizasyonlarÄ±na bakarsanÄ±z, Ã¶zellikle Alexâ€™in sihirli anlarÄ±nÄ± izlerseniz, rakip kalede yaratÄ±lan pozisyonlarÄ±, kaÃ§an ve direkten dÃ¶nenleri ardarda seyrederseniz FenerbahÃ§eâ€™nin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir hÃ¼cum futbolu oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sanabilirsiniz. MaÃ§ iÃ§ine yaydÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ bu deÄŸil oysa. FenerbahÃ§e neredeyse tamamÄ± ile aynÄ± kalibrede olmadÄ±ÄŸÄ± rakipleri karÅŸÄ±sÄ±nda azÄ±cÄ±k tek pas, azÄ±cÄ±k yaratÄ±cÄ±lÄ±k ve azÄ±cÄ±k arzu ile oynadÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸu ana kadar oynadÄ±ÄŸÄ± her takÄ±mÄ± kÄ±sa sÃ¼rede Ã¼Ã§ â€“ beÅŸ farkla yenebilirdi. Ã–yle olmadÄ±. Manisaspor Ã¶rneÄŸinde olduÄŸu gibi orta alanÄ± kalabalÄ±k tutan ve pas baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± rahatsÄ±z eden ekiplere karÅŸÄ± Ã§ok zorlandÄ± sarÄ± lacivertliler.

Twente maÃ§Ä±nda Ã¶ne geÃ§meyi sonunda baÅŸarmasÄ±na raÄŸmen Ã¶nce galibiyeti sonra da beraberliÄŸi koruyamadan ve ne olduÄŸunu da anlayamadan bir anda hepimizin gÃ¶zÃ¼ne zor gelen grupta tehlike Ã§anlarÄ± duyulmaya baÅŸlandÄ±. Avrupaâ€™da baÅŸarÄ± grafiÄŸi FenerbahÃ§eâ€™yi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sÃ¼relerde pek de yÃ¼ksek olmayan hatta hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kadarÄ±yla gidiÅŸ nedenlerinden biri de bu olan Daumâ€™lu FenerbahÃ§eâ€™nin Sheriff deplasmanÄ±ndaki performansÄ± bu sezonun Avrupa kararÄ±nÄ± verecek kadar Ã¶nemli.

Romanya deplasmanÄ±ndan puanla dÃ¶nen Sheriff en azÄ±ndan kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde grubun en zayÄ±f ekibi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nde. Kimsenin tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼metle pek sÄ±kÄ± fÄ±kÄ± iliÅŸkiler iÃ§inde olan dev Sheriff firmasÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± 200 milyon dolarlÄ±k stadÄ±nda maÃ§larÄ±nÄ± oynatan Sheriff takÄ±mÄ± 12 yÄ±llÄ±k mazisindeki en Ã¶nemli maÃ§larÄ±ndan birine Ã§Ä±kacak. Ä°ki sezon Ã¶nce BeÅŸiktaÅŸâ€™a her iki maÃ§ta da yenilen Transnistriaâ€™lÄ±larÄ±n yÃ¼kselen grafiÄŸine dikkat Ã§ekmek gerek. SÃ¼rekli yabancÄ± futbolcularla destekledikleri takÄ±mlarÄ±nÄ± Avrupa sahnesinde ileri gÃ¶tÃ¼rmek isteyen Sheriffâ€™e karÅŸÄ± FenerbahÃ§e gerek kadrosu gerekse futbol anlayÄ±ÅŸÄ± ile mutlaka Ã¶nde. Ancak oynamadan kazanÄ±lmayan bu oyunda FenerbahÃ§eâ€™nin ismi ve formasÄ±ndan Ã¶te de birÅŸeyler yapmasÄ± gerekli.

Her ne kadar SÃ¼per Ligâ€™i Ã¶n plana almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rsa Ã§alÄ±ÅŸsÄ±n, Avrupaâ€™da erken bir eve dÃ¶nÃ¼ÅŸ senaryosu Daumâ€™un dÃ¼ÅŸÃ¼nmek istediÄŸi bir ÅŸey olmasa gerek. FenerbahÃ§eâ€™nin bu maÃ§Ä± kazanmasÄ± gerekli ama maÃ§ iÃ§inde geri de dÃ¼ÅŸmemesi ÅŸart. DolayÄ±sÄ±yla lig maÃ§larÄ±na oranla iÅŸi daha â€˜sÄ±kÄ±â€™ tutmasÄ± ve maÃ§Ä±n baÅŸÄ±ndan itibaren rakibini ciddiye almasÄ± gerekiyor.

PozisyonlarÄ± bol, ÅŸanslarÄ± aÃ§Ä±k olur umarÄ±m, Kim ne derse desin Guizaâ€™dan gol beklerim. MÃ¼cadelesiz kazanÄ±lacak bir maÃ§ deÄŸil, ama FenerbahÃ§e oynamasÄ± gerekenin yarÄ±sÄ±nÄ± oynasa ne Åžerif tanÄ±r ne de yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±.Â