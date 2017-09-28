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    Gerçek playboy öldü

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 23:53 | Son Güncelleme:

    Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner, 91 yaşında hayatını kaybetti. Hefner’in doğal nedenlerle öldüğü açıklandı.

    20’nci yüzyılda dünya alt kültürüne yön veren önemli bir isim olan Hugh Hefner, Playboy dergisini 1953 yılında kurmuştu. Hefner’in üstün gayretleriyle, dergi yıllar içinde en çok satan erkek dergisi olmayı başarmış ve zirve döneminde 7 milyon satmıştı.

    BİNDEN FAZLA KADIN
    Hedonist yaşam tarzıyla ün salan Hefner, Playboy modelleriyle olan birliktelikleri ve evlilikleriyle magazin basınına sık sık konu olmuştu.

    New York Times’a 1992 yılında verdiği röportajda Hefner, binden fazla kadınla birlikte olduğunu açıklamış, hayatının çoğunu aşkı yanlış yerde arayarak geçirdiğini belirtmişti. Hefner’in oğlu ve aynı zamanda Playboy’un Kreatif Müdürü olan Cooper Hefner, “Babam istisnai ve etkili bir hayat yaşadı. İfade özgürlüğü, insan hakları ve cinsel özgürlük gibi en önemli sosyal ve kültürel hareketlerin sesi oldu” dedi.

    Etiketler: Hugh Hefner , Playboy , gazetehaberleri
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