Gerçeği öğrenince şok oldu! Dudaklarına 'silikon' diye!

Adana'da sigortacılık işiyle uğraşan Güllü Sel, yaklaşık 6 ay önce kendisini doktor olarak tanıtan sahte estetikçi Soner G.'ye dudaklarına silikon yaptırdı. Ancak daha sonra Soner G.'nin yine dudaklarına silikon yaptığı hemşire Merve Keleş'in rahatsızlanması ve dudaklarının aşırı derecede şişmesiyle Soner G.'nin doktor olmadığı, aslında kuaför olduğu ortaya çıkınca, Gülle Sel ve diğer mağdurlar şikayetçi oldu.



İlk başlarda Sel'in dudaklarında herhangi bir problem yoktu ancak gün geçtikçe Sel'in dudaklarında misket büyüklüğünde sertlikler oluşmaya başladı. Sel'in alt dudağında iki üst dudağında ise iki olmak üzere dört tane misket büyüklüğünde sert bir cisim oluştu. Sel, bu durumdan kurtulmak için doktorlara gitti ancak hiçbir doktor ameliyata yanaşmadı. Sel bu durumu sosyal medya hesabından yazınca Mersin'den bir kadın kendisine de Soner G.'nin dudak silikonu yaptığını bu nedenle İstanbul'da bir doktora gidip ameliyat olduğunu bildirdi.









"İnşaat silikonu olduğunu duyunca çok kötü oldum"



Sel, dudaklarında inşaat silikonu olduğunu acı bir şekilde öğrendiğini belirterek, "Birçok kişi bu durumdan dolayı ameliyat olmuş dudaklarının içerisindeki malzemeyi çıkarmışlar yani çare bulmuşlar ama ben doktor bulamıyorum bu ameliyatı yapacak. Hiçbir doktor bu ameliyatı kabul etmiyor. Mersin’den bir bayan arkadaşım bana ulaştı kendisinin de bu işlemi yaptırdığını ve İstanbul’da bir doktorun dudaklarına çözüm olduğunu söyledi. Ben de randevu alıp gittim beni muayene etti ve aynı vaka olduğunu söyledi. Dudaklarımın alt ve üst tarafından açılıp komple boşaltılması gerektiğini belirtti. Bundan sonra ömür boyu dudak dolgusuyla gezmem gerektiğini söyledi. Çünkü dudağımın kendi dokusunu alacaklarını söylediler. Bunun için 8 bin lira maliyet çıkardılar ve ben şimdi bu ameliyatı olmak zorundayım çünkü vücudumda sağlığa elverişli olmayan bir maddeyle bir aradayım" diye konuştu.









Sel, dudaklarının çok rahatsızlık verdiğini belirterek şunları kaydetti:



"Çocukların oynadıkları bilye gibi bir şeyler var ve bunlar asla yumuşamayacak ileride sağlığıma daha zararlı yanları olabilir diye ameliyatla boşaltılması gerekiyor. Bana ulaşan bayan arkadaşın dudaklarından da inşaat silikonu çıktı hatta fotoğrafları var. Bu dudak dolgusu işlemini yapan kişi, hakim ve savcının karşısına çıktığında kullandığı malzemenin popo dolgusunda kullanılan malzemeler olduğunu söylemişti ama maalesef bu malzemeleri de kullanmamış ne yazık ki. İnşaat silikonu olduğunu duyunca çok kötü oldum yani bu kadarını beklemiyordum, ağlayacaktım neredeyse şimdi bir an önce bu ameliyatı olup bu malzemeden kurtulmak istiyorum."



Sahte estetikçi tutuklandı, cezaevinden kaçtı yakalandı



Bu arada sahte estetikçi Soner G. ise hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası olduğu için yakalanıp cezaevine gönderildi. Daha sonra da Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a Muhalefet", "Dolandırıcılık" ve "Yaralama" suçlarından tutuklu olarak yargılanan kuaför Soner G., 1 Ağustos'taki duruşmada tahliye edildi. Gülnaz, başka bir suçtan hükümlü olduğu için serbest bırakılmadı. Hırsızlıktan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Soner G., Denetimli Serbestlik Yasası'na göre cezasının kalan kısmını çekmesi için Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 10 Ağustos akşamı cezaevi yoklamasında firar ettiği anlaşılan Soner G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sahte estetikçiyi polis Yunanistan'a kaçmak isterken 15 Ağustos günü yakalayıp tekrar cezaevine götürdü.