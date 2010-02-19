George Vederson ve Kopya Goller

Gerçekten de uzun süredir izlediğim en güzel goldü. Avrupa’da yoluna devam eden iki takımımızın bu serilerde, deplasmanda aldıkları sonuçlar büyük avantaj.

Galatasaray’ın maça golcüsüz çıkması canımızı sıksa da sonuç bizi mutlu etti. Ancak her iki ekibimizin de özellikle yedikleri golleri dikkatle incelemeleri gerekiyor.



Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yedikleri goller neredeyse fotokopi ile çekilmiş diyeceğim defans hataları ile başlıyor.



Lugano topu solunda boş duran arkadaşına vereceğine ileriye şişiriyor. Dönen top gol oluyor.



Caner, Lugano ile aynı hatayı yapıyor, üstüne bir de telaşla gereksiz bir faul yapıp tüy dikiyor.



Sonrada her iki takımımızın kalecileri bu gollerde inalmaz hatalar yapıyor. Volkan’ın o açı ve mesafeden o topu nasıl içeri aldığına inanamadım. Tıpkı Reyes gibi bir futbolcunun önüne 2 kişiyle baraj kurdurup, sonra da amatör bir kaleci gibi kapattığı köşeden ve çok önde olmasından dolayı, Leo Franco’nun içeri aldığı frikiğe inanamadığım gibi. Her iki kaleci de maç boyunca iyi işler yaptılar. Ama iki basit hata, iki yenmemesi gereken gol getirdi.



Bir yabancı teknik direktör “Türklerle oynadığınız maçlarda mutlu dakikalar vardır. O dakikalarda inanılmaz hatalar yaparlar. İşi o dakikalarda bitirmelisiniz” gibi birşeyler söylemişti yıllar önce. Bu mutlu dakikalar geleneği aradan geçen yıllara rağmen devam ediyor.



Her iki ekibimizin de rakipleri aynen kendileri gibi. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan ekipler. İstanbul’daki maçlar için avantajlı skorlar yakalamış olsak da turu sahada oyununu tutturan ve az hata yapan geçecek.



İstanbul’da birbirinin tersi iki maç izleyeceğiz. Fenerbahçe gol atmak için uğraşırken, Galatasaray önce yememek için uğraşacak. Bizim taraftan bakıldığında Galatasaray’ın işi daha zor gibi görünüyor. Atletico gibi ekiplerden gol yememeye çalışmak aslında golün ne zaman geleceğini beklemekle eş anlamlı.



Her iki takım için de nasıl oynarlarsa turu geçerler başlıklı yüzlerce yazı yazılabilir. Ancak bunların hepsini teknik kadrolar zaten biliyor. Önemli olan teknik kadronun tahtada uygulayıp bulduğu ‘turu geçiren formül’ün doğru olması ve doğru uygulanması.



Umarım gelecek hafta bugün keyifli bir yazı yazarız. O güne kadar şu skorların tadını çıkaralım...