Gensoru tehdidindeki iki bakan istifa etti

REVİZYON çerçevesinde İçişleri Bakanı görevini bırakırken yerine Morgan Johansson getirildi. Alt Yapı Bakanlığı’na Anna Johansson’un yerine Sosyal Demokrat Parti Grup lideri Tomas Eneroth atandı. Savunma Bakanı Peter Hultqvist’in IT skandalında hiçbir sorumluluğu olmadığını belirten Başbakan Löfven, görevine devam edeceğini söyledi.

Bu durumda muhalefet ittifakının gensoru önergesi ve güven oylaması sadece Savunma Bakanı Peter Hultqvist hakkında meclise gelecek.

Başbakan Löfven, içinde bulunulan uluslararası durumun gereği ve İsveç’te gerçekleştirmeye söz verdikleri reformları tamamlamak üzere göreve devam edeceklerini söyledi.

GİZLİ POLİS BİLGİLERİ DE Mİ SIZDI?

İsveç’in Ulaştırma Kurulu bilgisayar verilerinin yabancı IT çalışanlarının eline geçmesi nedeniyle gizli polis bilgilerinin de sızmış olabileceğinin ortaya çıkmasıyla başlayan skandal üzerine muhalefetteki koalisyon ittifakı, Savunma Bakanı Peter Hultqvist, İçişleri Bakanı Anders Ygeman ve Altyapı Bakanı Anna Johansson hakkında güven oylaması isteyeceklerini açıklamıştı.