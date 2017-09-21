GE'nin Bulut Çözümleri Servis Çalışanlarına Öngörü Sağlıyor

Ancak yeni yazılım uygulamalarından oluşan bir paketle, bu durum kısa bir süre içinde değişebilir. Bu yıl Berlin'de gerçekleşen ve her yıl düzenlenen Minds + Machines konferansında GE Dijital, endüstriyel yazılım geliştiricisi ServiceMax’in dijital saha servis yönetim çözümü ile GE'nin Varlık Performans Yönetimi yazılımını bir araya getiren yeni bir yazılım çözümünü tanıttı. Yeni entegre çözüm sayesinde, yenilenebilir enerjiden havacılığa kadar uzanan çok çeşitli sektörlerden şirketler, ekipmanlarının performansıyla ilgili olarak, bakım ve santral yönetimi konularında daha iyi kararlar almasını sağlayacak daha net bir bakış açısı elde edebilecek.



Yeni yazılım, reaktif olmak yerine proaktif olmaya geçiş konusunda endüstride daha büyük bir trendin bir parçası olma özelliğini taşıyor. Şirketler, sorunlara yanıt vermek için her yıl milyonlarca dolar harcıyor. Endüstriyel İnternet, işler karmaşık hale gelmeden önce sorunların tespit edilmesini ve bunlarla baş edilmesini sağlıyor.







Varlık Performans Yönetimi (APM) ve Saha Servis Yönetimi (FSM) paketleri, rüzgar santrali veya fabrika çevresindeki binlerce sensörden gelen verileri otomatik olarak toplayıp analiz ediyor. Bu sayede kullanıcılar, geleneksel izleme yöntemlerini geride bırakarak gelişmiş öngörülebilir bakım ve yönetim çözümleri kullanabiliyor. GE'nin Endüstriyel İnternet platformu Predix'te çalışan, ServiceMax ve Varlık Performans Yönetimi’ni (APM) bütünleşik çözümü operatörlerin ekipmanı ne zaman ve nasıl üretime alacakları ve durduracakları konusunda gerçek zamanlı kararlar almasına olanak tanıyacak.





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