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    Generalden veda mektubu

    ANKARA
    25 Ağustos 2017 - 00:06Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 00:07

    YÜKSEK Askeri Şûra’da kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliye sevk edilen Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü, 6 yıl muhatap olduğu basın mensuplarına gönderdiği mektupla veda etti.

    Genelkurmay’da 2011’de şube müdürü, 2012’den bu yana da daire başkanı olan Özkürkçü, 15 Temmuz’da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la birlikte rehin alınmış ve darbe girişimcileri tarafından darp edilmişti. Görevini dün devreden Özkürkçü, gazetecilere gönderdiği mektupta özetle şunları ifade etti:
    Hep açık sözlü oldum; yüreğimden ne geçiyorsa direkt söyledim, bundan da zaman zaman zarar gördüm.

    O GECE ÇOK ENDİŞE ETTİM
    15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Genelkurmay Karargahında asker elbisesi giyen şerefsizlerce derdest edildim, direndim, mücadele ettim, iki hainden şiddetli darplar aldım. O anlarda şahsım için zerre korku hissetmedim ama devletim için çok endişe ettim. Umarım ki bu şerden de devletimiz hayırla çıkacaktır.
    Yerimi, makamımı kaybederim korkusuyla zinhar yalana, dolana başvurmadım. Komutanlarımdan azar işitme, bulunduğum makamı bile kaybetme pahasına hep gerçekleri söyledim. Yanlış veya eksik olduğunu değerlendirdiğim bir konuda komutanlarımın hoşuna gitsin diye, savundukları düşüncelere de ‘Çok güzel, muhteşem, doğrudur’ demedim. Bu çok uzun süreçte maruz kaldığım haksız ithamları, yalanları ve vefasızlıkları artık bir kenara koyarak son sözümü söylüyorum; devlet anamdır, babamdır, eşimdir, kızlarımdır, namusumdur. 

    Etiketler: YAŞ , TSK , gazetehaberleri
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