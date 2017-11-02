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    General Mobile telefonlara Android 8 güncellemesi ne zaman geliyor?

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 09:18 | Son Güncelleme:

    General Mobile Android 8.0 Oero için güncelleme takvimini yayınladı. Firmadan yapılan resmi açıklamayla birlikte tüm modeller için güncellemelerin ne zaman geleceği resmi olarak paylaşılmış oldu.

    General Mobile, Google ile gittiği işbirliği sonucunda Android One programına dahil olmuştu. Avrupa’daki en önemli Android One üreticileri arasında yer alan firma, ürettiği tüm modelleri bu program kapsamında satış sunuyor. Android One programının temel özelliği ise güncellemelerin Google tarafından yayınlanması ve her zaman için en güncel Android sürümünün kullanılması.

    Android’in yeni sürümü 8.0 Oreo için de firmanın resmi güncelleme takvimi yayınlandı. Firmanın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla birlikte paylaşılan tarihler pek çok kullanıcı için hüsran niteliğinde oldu. Ağustos aynın son günlerinde kullanıma sunulan Android 8.0 Oreo, GM 6’ya aralık ayı içerisinde gelecek. Diğer modeller içinse bu tarih nisan ayına kadar uzamakta.

    General Mobile telefonlara Android 8 güncellemesi ne zaman geliyor

    Yerli üretim ilk 2018 yılında büyük yatırımlar yapacağını kısa süre önce duyuran firma, GM 6 modeli için Android 8.0 güncellemesini aralık ayı içerisinde yayınlayacak. GM 5 Plus için şubat ayında yayınlanacak olan güncelleme, GM 5 kullanıcıları içinse nisan ayında kullanılabilir olacak.

    DonanınGünlüğü'nün haberine göre Android One cihazların en önemli özelliği cihazların her zaman için saf Android arayüzünü kullanması ve yeni gelen güncellemeleri anında alması. Uzun süre de durum bu şekilde devam etti. Ancak, yeni yayınlanan takvim ile birlikte bu durumun değişmeye başladığını söyleyebiliriz. Ağustos ayının sonlarında çıkan güncellemenin nisan ayına kadar sarkması kullanıcılarda büyük soru işareti yarattı. Google Android One programında olmayan üreticilerin bile nisan ayında güncellemeyi sunabilir hale gelebileceği düşünüldüğünde işlerin pek de istendiği gibi gitmediği söylenebilir.

    Etiketler: android oreo , telefon
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