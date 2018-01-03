General Mobile telefonlarında büyük indirim

General Mobile, Türkiye'de oldukça popüler bir akıllı telefon markası. Şirket, 2018 yılında kullanıcılarına büyük indirimler sunuyor. 2 Ocak - 14 Şubat tarihleri arasında devam edecek olan indirim kampanyası, mevcut 3 cihazın fiyatlarını 300 TL aşağıya çekti.

General Mobile'ın bu hamlesiyle, akıllı telefon almak isteyen kişiler General Mobile'ın telefonlarını 599 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilecek. Google'ın Android One programında olan şirketin GM 5 modelinini fiyatı 899 TL'den 599 TL'ye, GM 6 modelini fiyatı 1099 TL'den, 799 TL'ye, GM 5 Plus modelinini fiyatıysa 1199 TL'den 899 TL'ye indi.

Bahsi geçen cihazlara sahip olmak isteyen kullanıcılar, operatörlerden, teknoloji mağazalarından, cep telefonu mağazalarından indirimli halleriyle sahip olabilirler. Son olarak cihazların indirimli halleri şirketin internet sitesi üzerinden de satın alınabiliyor.