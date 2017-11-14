General Electric'te işten çıkarmalar başlıyor

General Electric CEO'su John Flannery, bir yeniden yapılanma planı açıkladı. Buna göre şirket, ana faaliyet alanları enerji, havacılık ve sağlık hizmetlerine odaklanacak. Diğer faaliyetlerinde daralmaya gidecek. Şirketin hissedarlara ödeyeceği kâr payı ve 2018 kâr tahmini de yarı yarıya azaltıldı

CEO görevine 1 Ağustos'ta getirilen Flannery, yeniden yapılanma kapsamında yönetim kurulu üye sayısını 18'den 12'ye düşürecek. Ayrıca daha önce açıklanan işten çıkarmalar kapsamında çalışan sayısı yüzde 25 azaltılacak. Bu yaklaşık bin 500 kişinin işten çıkarılması anlamına geliyor.

İşten çıkarmalarla birlikte gelecek yıl 2 milyar dolar tasarruf yapılması hedefleniyor. Tasarrufların yarısı zor durumdaki elektrik üretim ekipmanı biriminden gelecek.

GE daha önceki yöneticiler Jeff Immelt ve Jack Welch dönemlerinde satın almalarla büyüyerek birçok alanda faaliyet göstermeye başlamıştı.

20 MİLYAR DOLARLIK VARLIK ELDEN ÇIKARILACAK

Yeniden yapılanma sonunda en az 20 milyar dolar tutarında varlık satış veya ortak bulunarak elden çıkarılacak. Flannery, "son derece tarafsız bir gözle" satışların yapılacağını, sadece büyüme potansiyel olan, piyasa lideri ve kullanıcı sayısı yüksek birimlerin şirket bünyesinde kalacağını söyledi.

Buna göre aydınlatma, taşımacılık, endüstriyel çözümler ve elektrik dağıtım ağı birimleri elden çıkarılacak ve dünya genelindeki fabrikalar kapatılacak. Bunlar dışında hangi birimlerin elden çıkarılacağı hakkında net bilgi verilmedi.

GE ayrıca sadece birkaç ay önce milyarlarca dolar vererek aldığı petrol üretim sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'da bulunan yüzde 62.5 hissesini de satacak.

ŞİRKETİN HİSSELERİ SERT GERİLEDİ

GE hisseleri yeniden yapılanmanın tamamlanmasının yıllar alacağı ve yeterli miktarda nakit yaratmayacağı endişesiyle sert geriledi. Günün dip seviyelerinden toparlanan hisseler buna rağmen yüzde 7.2 gerileyerek 19.02 dolardan kapandı.

Bir zamanlar ABD borsasında piyasa değeri en yüksek şirket olan GE, şimdi 168 milyar dolar ile Apple'ın beşte birinden daha az piyasa değerine sahip.