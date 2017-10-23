Genelkurmay'dan son açıklama

Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda iki teröristin hava harekatıyla öldürüldüğü, operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 47 olduğu bildirildi.



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