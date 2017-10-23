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    Genelkurmay'dan son açıklama

    AA
    23.10.2017 - 12:35 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanlığı son yapılan operasyonlarda 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda iki teröristin hava harekatıyla öldürüldüğü, operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 47 olduğu bildirildi.

    Son bir haftada 64 terörist etkisiz hale getirildiSon bir haftada 64 terörist etkisiz hale getirildi


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    Etiketler: hava operasyonu
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