Genelkurmay'dan son açıklama

Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda iki teröristin hava harekatıyla öldürüldüğü, operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 47 olduğu bildirildi.
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