Genelkurmay'dan darp edilen gazilere ziyaret 

Korgeneral Bayraktaroğlu, darp edilen gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş'ı tedavi gördükleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Korgeneral Bayraktaroğlu, gazilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar adına ziyarete geldiğini belirten Korgeneral Bayraktaroğlu, Orgeneral Akar'ın selamını iletti. Korgeneral Bayraktaroğlu, gazilere her türlü sıkıntılarında yanında olacaklarını söyledi. Gaziler de bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konuşmaların ardından Korgeneral Bayraktaroğlu, gazilerin çocuklarına oyuncak hediye etti.