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    Genelkurmay Başkanı'nın madalyaları bit pazarından çıkmıştı! Skandalda yeni gelişme

    ANKARA (AA)
    20 Ağustos 2017 - 11:43Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 12:01

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs Barış Harekatı'nı yürüten Türkiye'nin 16. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'a ait madalya, madalyon, plaket ve rozetlerin Ankara'daki bit pazarında çıkmasının ardından harekete geçti.

    Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı, söz konusu eşyaları elinde bulunduran koleksiyoner Necati Doğan ile irtibat kurdu. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, eski genelkurmay başkanlarından Sancar'a ait bazı özel eşyaların, İskitler'de haftada bir kez kurulan bit pazarında olduğuna yönelik haberlerin ardından Genelkurmay Başkanlığı harekete geçti.

    Genelkurmay Başkanının madalyaları bit pazarından çıkmıştı Skandalda yeni gelişme

    ATASE Daire Başkanlığı yetkilileri, "Kıbrıs Kahramanı" olarak tarihe geçen Sancar'ın anısına gereken saygının gösterilmesi için eşyaları elinde bulunduran koleksiyoner Doğan ile temas kurdu. Eşyaların niteliklerine ilişkin bilgi alan yetkililer, Sancar'ın ailesiyle de iletişime geçecek. Söz konusu eşyaların TSK tarafından alınmasının planlandığı öğrenilirken, bit pazarındaki eşyalar arasında genellikle Sancar'a ait rozet ve şiltlerin bulunduğu belirtildi.

    'ONUR BELGESİ' DE BULUNUYOR

    Sancar'a ait bazı özel eşyalar, Ankara İskitler'de haftada bir kez kurulan bit pazarında fark edilmişti. Sancar'a 1978'de NATO tarafından verilen plaket ile Güney Kore Savunma Bakanı Yu Jae Hung ve Japonya Meşru Müdafaa Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Hiroichi Samejima tarafından takdim edilen madalyonların da aralarında yer aldığı 30 parça eşyayı, koleksiyoner Necati Doğan satın aldı. Yaklaşık 45 yıllık mazisi bulunan eşyalar içinde Sancar'ın Osmanlıca yazdığı not defteri, üniformasında yer alan şerit rozetler ve bröveler ile Sancar'a Çukurova Üniversitesi tarafından takdim edilen "Onur Belgesi" de bulunuyor.

    KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NI YÖNETTİ

    Erzurum'da 1911'de dünyaya gelen Sancar, 1932'de Kara Harp Okulundan, 1934'te Topçu Okulundan mezun oldu. Harp Akademisini 1942'de kurmay subay olarak bitiren Sancar, TSK bünyesinde çeşitli kademelerde görev yaptı. Korgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Eğitim Kolordusu ve 9'uncu Kolordu Komutanlığı görevlerinin ardından 1969'da orgeneralliğe terfi eden Sancar, Jandarma Genel Komutanlığı, 2'nci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüttü.

    Sancar, 6 Mart 1973'te Türkiye'nin 16. Genelkurmay Başkanı oldu. Sancar, görev süresinde, 20 Temmuz 1974'te TSK'nin Kıbrıs'ta başlattığı ve 14 Ağustos'ta Türk birliklerinin başkent Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanan Kıbrıs Barış Harekatı'nı yönetti. Genelkurmay Başkanı olarak 7 Mart 1978'de emekliye ayrılan Sancar, 8 Aralık 1984'te vefat etti.

    Genelkurmay Başkanının madalyaları bit pazarından çıkmıştı Skandalda yeni gelişme

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    Etiketler: Genelkurmay , Orgeneral Semih Sancar , madalya
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