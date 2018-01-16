Genelkurmay Başkanı'ndan kritik görüşme

Orgeneral Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Toplantıya katılacak Akar'ın bu kapsamda bugün bazı ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor. Temaslardan en önemlisi ise ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile yapacağı görüşme olacak.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik olası operasyonu öncesindeki görüşmede, Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra bölgesel güvenlik sorunlarının ele alınması bekleniyor. ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG öncülüğündeki SDG'nin komutasında 30 bin kişilik sınır gücü oluşturma kararını açıklamasının ardından gerçekleşmesi ise görüşmeyi önemli kılan diğer bir unsur olarak dikkati çekiyor.



Orgeneral Akar, dün akşam da ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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