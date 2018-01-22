Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Genelkurmay Başkanı Akar'dan 'Zeytin Dalı' açıklaması

    Genelkurmay Başkanı Akar'dan 'Zeytin Dalı' açıklaması

    ANKARA
    22.01.2018 - 18:57 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: "(Zeytin Dalı Harekatı) En son terörist bölgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek"

     

    Orgeneral Akar, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Opersyonu kapsamında Hatay bölgesinde inceleme ve denetlemeler sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

    İSTİLACI BİR TUTUMUMUZ YOK
    “Herhangi bir şekilde cana mala zarar ziyan getirmeden, ülkemizin hak ve hukukunu uluslararası hukuka uygun şekilde korumak kollamak için burada bulunuyor ve çalışıyoruz. Bu konuda kararlıyız.

    En son terörist bölgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek. Karşımızda sadece PKK yok, YPG yok, DEAŞ var. Burada yaptığımız şey sadece ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak değil, aynı zamanda gerçekten bunların baskı ve zulmü altında inleyen Afrin’deki dost ve kardeş halkın da rahata huzura ulaşmasına gayret gösteriyoruz. DEAŞ belasının, YPG belasının daha sonra ülkemize ve diğer ülkelere yayılarak barışa ve huzura karşı eylem yapmasına da mani oluyoruz.

    Hem ülkemiz için hem bölge için amacımız istikrarın ve barışın sağlanması. Hiçbir şekilde hiçbir sivilin, hiçbir masum insanın canına zarar gelmemesi, malına zarar gelmemesi için de hem planlama safhasında hem uygulama safhasında büyük bir dikkat ve hassasiyetle uygulamayı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bu Suriye ile ilgili konularda zaman zaman konuşuluyor, görüşülüyor, onu da bilmek lazım. Bizim hiçbir şekilde istilacı bir tutumumuz yoktur, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, Irak’ın toprak bütünlüğüne olduğu gibi son derece saygılıyız. Ben hepinize kolaylıklar diliyorum, hepinize hayırlı başarılı görevler diliyorum, sağolun varolun.”

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Genelkurmay Başkanı , Zeytin Dalı Harekatı , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri