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    Genelkurmay Başkanı Akar'dan İdlip açıklaması

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 15:43 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Ülkemizin ve bölgemizin güvenliği için Suriye'nin kuzeyinde alınan tedbirlere ilaveten Astana görüşmelerinde sağlanan uzlaşma çerçevesinde şimdi de İdlib'de güvenli bir alan oluşturma, ateşkesi sağlama ve sürdürme çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın açıklamaları şöyle: "Irak'ın kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin istikrar ve güvenliğini yakından ilgilendiren gayrimeşru bir referandum yapılmıştır. Bu husus yakından takip edilmekte olup bundan kaynaklanan önemli güvenlik tehdidine karşı gerekli çalışmalar yürütülmekte ve gereken tüm tedbirler alınmaktadır. Mazisi şan ve şerefle dolu ordumuz, belirsizlik, risk ve tehditlerin yoğunlaştığı coğrafyamızda Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenlik ve bağımsızlığını, asil milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kutsal vatan topraklarını milletinin emrinde canı ve kanı pahasına korumaya devam edecektir. Ülkemizin ve bölgemizin güvenliği için Suriye'nin kuzeyinde alınan tedbirlere ilaveten Astana görüşmelerinde sağlanan uzlaşma çerçevesinde şimdi de İdlib'de güvenli bir alan oluşturma, ateşkesi sağlama ve sürdürme çalışmalarımız devam etmektedir."

    15 TEMMUZ'DAN SONRA TEMZİLENEN...

    15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra temizlenen ve temizlendikçe daha da güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatleriyle asil milletimizin güvenlik ve huzurunu sağlamak maksadıyla çalışmalarını 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışı içinde dün olduğu gibi bugün de aynı azim ve kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürmeye devam edecektir."

    Etiketler: Hulusi Akar , idlip , Açıklama , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
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