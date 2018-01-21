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    Haberler >Gündem>Genelkurmay Başkanı Akar Suriye sınırında!

    Genelkurmay Başkanı Akar Suriye sınırında!

    AA
    21.01.2018 - 21:11 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, 21 Ocak 2018 tarihinde Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

    Orgeneral Akar, 2’nci Ordu Komutanı Metin Temel ve bölgedeki diğer birlik komutanlarından harekat hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

    Orgeneral Akar denetlemeler sırasında, harekatın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla, TSK’nın faaliyetlerini, BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' ve BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları doğrultusunda yürüttüğünü, harekat esnasında sadece teröristlere ait hedeflerin vurulduğu, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini, faaliyetlerin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini, harekatın bir maksadının da dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak olduğunu ifade itti.

    Orgeneral Akar bilahare personeli harekat kapsamında göstermiş olduğu kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı kutladı ve başarılar diledi.

    Etiketler: genelkurmay , hulusi akar , sınır , afrin , son dakika
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