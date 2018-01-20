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    Genelkurmay Başkanı Akar, harekatı karargahtan yönetiyor

    AA
    20.01.2018 - 18:48 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ediyor.

     Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı. 

    Harekat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar tarafından anbean takip ediliyor. Orgeneral Akar, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden Zeytin Dalı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor. TSK, harekat kapsamında sivillerin zarar görmemesi izin azami özen gösteriyor. "Akıllı" mühimmatların da kullanıldığı harekatta hedefler, hassas sistemlerle tek tek tespit ediliyor. 

    Harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor. 

    Etiketler: Hulusi Akar , Operasyon , harekat merkezi , son dakika
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