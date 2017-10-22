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    Haberler >Gündem>Genelkurmay Başkanı Akar ABD'ye gitti

    Genelkurmay Başkanı Akar ABD'ye gitti

    AA
    22.10.2017 - 21:05 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı"na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği bildirildi. 

    Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Akar'ın, "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı"na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği kaydedildi

    Etiketler: abd , ziyaret
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