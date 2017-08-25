Genelkurmay açıkladı: Böyle satın aldık

Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesi üzerinden eşyaların Harbiye Askeri Müze’de sergilendiğini duyurdu. Siteye Sancar’ın özel eşyalarının askeri müzede

sergilendiğini gösteren fotoğraflar da koyuldu. Genelkurmay Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 16’ncı Genelkurmay Başkanı merhum Emekli Orgeneral Semih Sancar’ın görev yaptığı döneme ait hizmet anılarının bir koleksiyoncuda bulunduğu 18 Ağustos 2017 tarihinde basın yayın organlarından öğrenilmiş ve bunun üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın direktifleri doğrultusunda derhal bir çalışma başlatılmıştır. İlk olarak aynı gün telefonla irtibata geçilerek haberde yer alan koleksiyoncudan konu hakkında bilgi alınmış, ardından 22 Ağustos 2017 tarihinde anılan şahısla bir araya gelinmiştir. Görüşme esnasında ‘Eser İnceleme ve Değer Takdir Komisyonu’ tarafından 48 adet şerit rozet, anı plaketi ve anı paraları incelenerek bedeli karşılığında şahıstan satın alınmıştır. Anılan askerî objeler, İstanbul’da Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı envanterine kaydedilerek Genelkurmay Başkanlarına ait sergi salonunda Sancar’a ait özel bölümde 23 Ağustos 2017 tarihinden itibaren diğer özel eşyalarıyla birlikte sergilenmeye başlanmıştır. Ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın direktifiyle, müteakip dönemde benzer durumların yaşanmaması maksadıyla, yasal mevzuatın düzenlenmesi kapsamında uzman personel tarafından çalışmalara başlanmıştır.”

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