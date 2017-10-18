Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Genel müdür yardımcısı lüks otelde ölü bulundu

    Genel müdür yardımcısı lüks otelde ölü bulundu

    DHA
    18.10.2017 - 20:33 | Son Güncelleme:

    MANİSA’da, bir jant fabrikasında genel müdür yardımcısı olan 50 yaşındaki Nuri Ünver, yüzmek için gittiği otelin havuzunda ölü bulundu.

    Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir jant fabrikasında genel müdür yardımcısı olan Nuri Ünver, her izin gününde gittiği otelin havuzuna girip, yüzmeye başladı. Bir süre sonra kendisine bir isteği olup, olmadığını sormaya gelen otel görevlisi, Ünver’i suda hareketsiz buldu.

    Genel müdür yardımcısı lüks otelde ölü bulundu

    Görevlinin durumu bildirdiği otel yetkilileri, sağlık ekiplerine haber verdi. ihbar üzerine otele gelen sağlık ekibi, Ünver’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Aşırı efora bağlı kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Nuri Ünver’in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ünver’in oteldeki odasında da inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

     

     

     

     

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: FABRİKA MÜDÜR YARDIMCISI
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri