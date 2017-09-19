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    Genel merkez binası bulmakta zorlandık

    ANKARA
    19.09.2017 - 23:57 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 23:58

    MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, yeni parti kurma çalışmalarını 15 Ekim’e kadar tamamlamayı planladıklarını belirterek, “Partinin ismini belirlemedik daha” dedi. Fox Tv’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan Akşener, şunları söyledi:

    “Yeni partinin ilanıyla ilgili ekim ayının 15’inde çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz. Genel merkez binası bulmakta zorlandık. Kraldan çok kralcı insanlar türemiş. Genel merkezi kiraya vermek için temasa geçtiğimiz kişiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindiler. Geçen yıl hakkımda çirkin kampanya başlatıldı. Çok ağırdı. Artık korku duvarını aştım.

    KINALI EL LOGO DEĞİL

    Kınalı el benim işaretim oldu. Ancak partinin logosu değil. Ölmüş anama, torunuma sövülüyor. Sayın Cumhurbaşkanıma çağrımdır. Ben bir turnusol kâğıdıyım. Kim ‘Meral Akşener FETÖ’cü’ diyorsa kendisi ya da eşi ya da kızı FETÖ’cüdür. Kendisi de kriptodur. Sayın Cumhurbaşkanı bu mücadeleyi yapamıyor. FETÖ’yü ben temizleyeceğim. Gitsinler İzmit’in Gündoğdu köyüne. Bırakın ailemi, köyümde FETÖ’cü yok benim. Hodri meydan. Kaçacak derler diye pasaport bile almadım.

    ERDOĞAN’I YENERİM

    Partinin ismini belirlemedik daha. 30 seçenek var. Gerçekten henüz ben de bilmiyorum.
    Arkadaşlarım 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmamı istiyorlar ama esas olan milletin gönlünde ne olduğu. Ona bakacağız. Partimiz kurulsun, çalışmalar başlasın. Erdoğan’ı yeneceğime inanıyorum.”

    Etiketler: gazetehaberleri , mhp , meral akşener
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