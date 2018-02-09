Genel merkez aradı

Dün düzenlediği basın toplantısıyla istifasını açıklayan Temurci özetle şunları söyledi: “Bugün benim için çok özel bir gün. Dün saat 22.45’te genel merkezimizden arandığımda 8 Şubat’tı, bugün 9 Şubat. Onurla, şerefle geldiğimiz AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevimden hamdolsun yine büyük bir onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim. Partiye üye olduğum gün, görevim boyunca üzerimde beyaz gömleğim oldu. Allah’a hamdolsun beyaz gömleğe ben bir leke değdirmedim. Benim vereceğim en önemli hesap budur.”



AYNI GÜN ATANDI

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na AK Parti Genel Merkezi tarafından eski Avcılar İlçe Başkanı Bayram Şenocak’ın atandığı duyuruldu. 1978 yılında Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya gelen Şenocak, AK Parti İstanbul İl teşkilatında çeşitli görevlerde bulunmuştu.



