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    Genel başkan olarak ilk grup toplantısı

    ANKARA
    20.02.2018 - 21:41 | Son Güncelleme:

    HDP Eş Genel Başkanı seçilen Pervin Buldan, bu göreve gelişinin ardından partisinin ilk Meclis grup toplantısını gerçekleştirirken hükümeti Afrin harekâtı üzerinden seçim hesapları yapmakla suçladı.

    Buldan, kendisinden boşalan Meclis Başkanvekilliği görevine HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın seçildiğini açıkladı. Buldan konuşmasında “Bugün Türkiye’de hukuktan bahsetmek mümkün değildir. Adaletten bahsetmek mümkün değildir. O yüzden Afrin’i aynı zamanda, iktidarın kendi iktidarı için bir savaş gerekçesi olarak da değerlendiriyoruz” dedi.

    GÖZALTINDAN MECLİS’E

    GÖZALTINA alınan eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay dün serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, HDP’nin 11 Şubat Pazar günü yapılan 3. Olağan Büyük Kongresi’nde terör propagandası içerikli konuşma gerekçesiyle gözaltına alınan Kemalbay, dün Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Hâkimlikte adli kontrol şartıyla bırakılan Kemalbay daha sonra HDP Meclis grup toplantısına katıldı. (Selahattin SÖNMEZ/ANKARA)

    Etiketler: gazetehaberleri , Pervin Buldan , Buldan , son dakika
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