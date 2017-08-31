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    Genel başkan başdanışmanı

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    31.08.2017 - 00:46 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 00:46

    AK Parti Milletvekili Şaban Dişli, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Genel Merkez’deki ‘ekonomi başdanışmanı’ oldu.

    ŞABAN Dişli’nin bundan sonraki dönemde AK Parti Genel Merkezi’nde Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda ekonomi alanındaki koordinasyondan sorumlu olacağı öğrenildi. Sakarya Milletvekili Dişli, ayrıca Kurban Bayramı’ndan sonra açıklanacak 180 günlük eylem planını AK Parti’den takip edecek ekibin de başında olacak.

    ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve İstatistik Bölümü’nü bitiren Dişli, yüksek lisansını New York Eyalet Üniversitesi’nde ‘matematiksel ekonomi’ alanında tamamladı. Hollanda’da banka genel müdürlüğü yapan Dişli, Yurtdışı Bankalar Birliği Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Dişli, AK Parti Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Başbakan Dış Ekonomik İlişkiler Danışmanlığı yaptı. Dişli, İngilizce, Fransızca ve Hollandaca biliyor.

    KARDEŞİ TUTUKLU
    AK Parti Genel Başkanı Başdanışmanlığı görevine başlayan Dişli’nin kardeşi eski Tümgeneral Mehmet Dişli, 15 Temmuz darbe girişiminin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü davasında tutuklu olarak yargılanıyor. 

    Etiketler: Şaban Dişli , Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı , gazetehaberleri
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