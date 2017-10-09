Gençlik ve Dayak İl Müdürü

Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan A.Y.’nin, savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesine göre, 3 Ocak 2016’ta İstasyon Caddesi’nde arkadaşlarıyla otururken, D.A. adlı okul arkadaşından kendisine cep telefonu mesajı geldi. Mesajda, “Saat 16’da Emniyet Müdürlüğü’nün karşısındaki Bağlar Yolu Sokağı’na gel, önemli bir konu konuşacağız” diye yazıyordu. A.Y., randevu yerinde beklerken, iddiaya göre, Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muammer Aydın, siyah renkli bir araba ile çocuğun önünde durdu. Aydın, “A.Y. sen misin?” diye sordu. A.Y. de “Evet” dedi. “Emniyet’tenim” diyen Aydın, A.Y.’yi kolundan tutup araca bindirdi. Ardından çocuğun kimliğini ve telefonunu aldı. Araçta Aydın’ın iki arkadaşı daha vardı. A.Y., olayın devamını şöyle anlattı:

“Hangi okulda okuduğumu, nerede oturduğumu sordu. ‘Beni tanıyor musun?’ dedi. Ben ‘D.’nin babası olabilirsiniz, birbirinize çok benziyorsunuz’ dedim. ‘Hayret, çok benziyor muyuz?’ dedi. Araç Pınarhisar yoluna gitti. Şeytanderesi Köprüsü’ne inerken, sağda kanal boyuna sapan tali yola girdik. Bir müddet sonra otomobili durdu. Sağımda oturan Aydın otomobilden inip ceketini çıkardı. Bana inmemi söyledi. İner inmez montumdan tutup yumruklamaya ve tekmelemeye başladı. Anneme, babama, sülaleme, şahsıma sövdü. Bir müddet sonra araçtaki diğer iki kişi de indi. ‘Yeter artık, öldüreceksin, başımız derde girecek’ diyerek, beni elinden aldılar. Arabaya bindirdiklerinde sağ kulağımdan kan geliyordu. Okulun önüne geldiğimizde beni indirdiler.”

MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Daha sonra arkadaşları tarafından kaldığı yurda götürüldüğünü anlatan A.Y., Muammer Aydın’ın kimliğini ve telefonunu üç gün sonra yolladığını belirtti. A.Y., 12 Şubat 2016’da şikayetçi oldu. Aydın tarafından gönderilen mesajı savcılığa sundu. Bu mesajda, “Sana acıların en büyüğünü yaşatacağım. Kırklareli’ni sana cehenneme çevireceğim o... evladı” diye yazıyor.

A.Y.’nin şikayeti üzerine Aydın hakkında Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde darp ve yağma suçlarından dava açıldı. Aydın’ın 26 Eylül’de görülen duruşmada tutuklanmasına karar verildi. Polisler eşliğinde salondan çıkarılan Aydın, Kırklareli Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.