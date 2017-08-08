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    Gençlik kampına yıldırım düştü

    AA
    08 Ağustos 2017 - 09:29Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 09:29

    Fransa’nın Vienne bölgesinde bulunan bir gençlik kampına yıldırım düşmesi sonucu 10 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı.

    FRANSA’nın batısında bulunan Vienne bölgesindeki bir gençlik kampına yıldırım düşmesi sonucu 10 öğrenci ve 1 öğretmenin yaralandığı belirtildi. Vienne Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Lathus-Saint-Remy kasabası yakınlarında, 13-16 yaşlarındaki 16 öğrencinin bulunduğu yaz kampına yıldırım düştü. Olayda biri ağır olmak üzere 10 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı.
    Kampın bulunduğu Lathus-Saint-Remy kasabası Belediye Başkanı Jacques Campain, BFM televizyonuna yaptığı açıklamada, yıldırımın kampın elektrik tesisatının bulunduğu bölüme isabet ettiğini kaydetti.

    Etiketler: FRANSA , gençlik kampı , yıldırım düşmesi , Vienne
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