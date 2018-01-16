Gençlerle aynı sahnede

Çağdaş Eğitim Vakfı bünyesindeki ÇEV Sanat’ın düzenlediği Genç Yetenekler konseri önceki akşam yapıldı.
Dolunay Soysert’in sunuculuğunu üstlendiği geceye iş ve sanat dünyasından Heves Ekinci, Revna Demirören, Feryal Gülman, Demet Sabancı, Seval Azra Kohen, Aslı Ekşioğlu, Ender Mermerci, Siren Ertan, Meryem Uzerli, Nur Fettahoğlu Engin Hepileri-Beyza Şekerci gibi ünlü isimler katıldı.
Dolunay Soysert
Gecenin açılış konuşmasını onur konuğu olan dünyaca ünlü keman sanatçısı Suna Kan yaptı.Sanat yönetmenliği Cihat Aşkın’ın üstlendiği ve ünlü şef İbrahim Yazıcı’nın yönettiği Avrasya Filarmoni orkestrası eşliğinde gerçekleşen konserde Halit Ergenç üstün yetenekli gençlerle aynı sahneyi paylaştı. Ünlü oyuncu, konser tarihinin Nazım Hikmet’in doğum günü olması sebebiyle ünlü şairin “Yaşamaya Dair” ve “Mavi Liman” şiirlerini okudu, Fazıl Say’ın da “İnsan İnsan” adlı eserini seslendirdi.
Suna Kan
Siren Ertan
Serra Türker - Dilek Türker
Merih Turan - Meltem Demir - Feryal Gülman - Sevim Uyar
Temel Güzeloğlu - Berrin Yoleri - Ömer Aras
Bade Daşdan
Yelda Demirören - Revna Demirören
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