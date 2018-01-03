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    Gençlerin yeni trendi 'ham su içmek'

    Hürriyet Haber
    03.01.2018 - 17:09 | Son Güncelleme:

    Batı’daki gençler arasında yeni bir akım yayılıyor. ‘Ham su içmek’ adı verilen yeni trendi tutkunları, içme suyu olarak da kullanılan musluk suyu yerine kırsal ve ormanlık alanlarda buldukları kaynak ve membalardan şişelerine su doldurup içiyorlar. Ancak uzmanlar musluk suyunu reddeden bu gençlerin risk aldığı görüşünde...

    Dünyada hızla büyüyen ‘doğaya geri dönüş’ trendine şimdi bir yenisi daha eklendi: “Ham su içmek.” Uzmanlar, arıtılmamış ve içerisinde çeşitli tehlikeler olabilecek kaynak sularındaki tehlikeye dikkat çekiyor.

    2017 genel anlamda sağlıklı yaşam trendlerinin tüm dünyada arttığı bir yıl oldu. Vegan beslenme ile ilgili farkındalıktan detoks kürlerine kadar bu konuda neredeyse bilgisi olmayan kimse kalmadı. İşlenmiş ve arıtılmış su yerine doğal kaynaklardan elde ettikleri ham suyu içmeyi tercih eden sağlıklı yaşam çılgınlarının yeni trendi özellikle gençler arasında git gide yayılıyor.

    Ham su, arıtılmamış ve ıslah edilmemiş su olarak biliniyor ve maliyeti de bir hayli yüksek. Trend hızla yayıldığından, ABD’de bu alanda çalışan birçok yeni şirket de kuruluyor. Los Angeles merkezli ‘Live Water’ adlı şirket ise bu trendi kısa vadede fırsata dönüştürenlerden sadece biri. Tek bir bardak ham suyu 27 dolara (100 TL) satan şirket, 1 litreyi ise 69 dolara (260 TL) satıyor.

    New York Times’a konuşan şirketin kurucularından Mukhande Singh, “Musluk suyu mu? İçinde doğum kontrol ilaçları olan tuvalet suyu içiyorsunuz” diyerek ham suyun önemine dikkat çekti. Singh, “İçine kloramin ve en başta flörür koyuyorlar. Beni komplo teorisyeni sayabilirsiniz ancak bu bir zihin kontrolü maddesi ve diş sağlığımıza da hiçbir faydası yok” şeklinde konuştu.

    Bazı doktorlar ise ham sulardaki bakterilere, akut ve kronik risklere dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü, mikroplu sudan kaynaklanan ishalden her yıl yarım milyon insanın öldüğüne dikkat çekiyor.

    Etiketler: kaynak suyu
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